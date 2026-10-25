REDies que en la nit s'amaguen, dies que no pesen gaire MImmés SOLque un vell paREper.
RETardes que s'emporta l'aire, cartes que la sort escampa, MImsents SOLque el món va REfent.
SOLNingú perd LAl'esperança, SOLno et serviLArà de res. SOLVoldria LAtornar a casa, SOLperò esperaLAré, potser desMImprés. Quan em REfalti el teu aMImlè, quan el REcor se'm queixi MImmés, quan em REcaigui a sobre el SOLcel, sortiLAré a buscar-te.
REDies que el record s'empassa, dies que la sort escampa, MImsents SOLque el món va REfent.
REMImSOLRE x2
SOLL'estiu esLAtén les aSOLles, t'apropa LAmés als déus. SOLMés tard et LAsents culpable, SOLper un moLAment has obliMImdat que la REvida és un reMImgal, que hi ha REdies que fan MImmal, que al fiREnal no canviaSOLràs, tornaLAràs a caure.
REDies que en la nit s'amaguen, dies que no pesen gaire MImmés SOLque un vell paREper.