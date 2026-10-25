Sents (Acords)

Dies que en la nit s'amaguen

Acords Acords
Sopa de Cabra
REDies que en la nit s'amaguen,
dies que no pesen gaire MImmés
SOLque un vell paREper.

RETardes que s'emporta l'aire,
cartes que la sort escampa, MImsents
SOLque el món va REfent.

SOLNingú perd LAl'esperança, SOLno et serviLArà de res.
SOLVoldria LAtornar a casa, SOLperò esperaLAré, potser desMImprés.
Quan em REfalti el teu aMImlè, quan el REcor se'm queixi MImmés,
quan em REcaigui a sobre el SOLcel, sortiLAré a buscar-te.

REDies que el record s'empassa,
dies que la sort escampa, MImsents
SOLque el món va REfent.

RE MIm SOL RE x2

SOLL'estiu esLAtén les aSOLles, t'apropa LAmés als déus.
SOLMés tard et LAsents culpable, SOLper un moLAment has obliMImdat
que la REvida és un reMImgal, que hi ha REdies que fan MImmal,
que al fiREnal no canviaSOLràs, tornaLAràs a caure.

REDies que en la nit s'amaguen,
dies que no pesen gaire MImmés
SOLque un vell paREper.

RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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