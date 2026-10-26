DOmDe vegades perd el senLA♭maj7tit les nostres FAmvides, SI♭i de sobte som igual que duDOmes feres ferides. SOLmHe trobat DO7el camí per FAmdemanar-te, LA♭maj7jo pararia aquesta guerra amb FAm7una canSOL♭dim7çó de pau.
DOmEncara que creguis que jo MI♭penso el que t'exFAmplico SI♭i per un segon pugui semDOmblar que t'odio, SOLmal final no més DO7dels teus ulls jo FAmme'n fio LA♭maj7i pararia aquesta guerra amb uSOL7na cançó d'amor.
FAm7Sé d'una raó que sempre triomfa sobre LA♭maj7totes les de més, SOLmi a més ens mesura als dos amb la mateixa DOmvara. FAmNo fa falta que t'ho expliqui; ara saLA♭maj7bem on ens pot fer mal, SOLmperò per si no ho saps encara, LA♭t'ho dic una vegaSOL7da més.
DOmQue jo MI♭t'estimo iFAmgual. Ah! Ah! Ah! MI♭Que jo t'estimo DOmigual. MI♭Ah! FAmAh! Ah! MI♭Que jo t'estiDOmmo, MI♭t'esFAtimo. MI♭DO7sus4DO7
REmDe vegades perdem l'estil i les maSOLmneres DO7i sense adonar-nos caminem soREmbre fogueres. LAmCom un flaix MI♭dim7trobem el temps SOLmper detenir-nos SI♭i una gota de silenci és un LA7sus4mar pel LA7nostre cor.
REmEl final és FAun final sense SOLmsortida DO7i la sensació d'haver perREmdut tota una vida. LAmUna meitat queda MI♭dim7en el passat per SOLmoblidar-me'n. TreSI♭ballarem per a que la LA7sus4resta LA7ens porti un món de pau.
SOLmI per demostrar que no menFAteixo SI♭i puguis veure que és la veritat, LAmvinc aquí per oferir-te una senyera REmblanca. SOLmNo fa falta que t'ho expliqui, FAara saSI♭bem on ens pot fer mal, LAmperò si no ho saps encara, SI♭t'ho dic una vegada LA7sus4més.
LA7Que jo t'estimo REmigual. FAAh! SOLmAh! Ah! FAQue jo t'estimo REmigual. FAAh! SOLmAh! Ah! FAQue jo t'esREmtimo,t'esFAtimo, SOLt'estimo igual. FASí, que jo t'esREmtimo FAiSOLmgual. Ah! Ah! FAQue jo t'esREmtimo, FA SOLt'esDO7sus4timo. DO7REm