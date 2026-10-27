La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
SIDiuen les antigues MIllengües
que el senyor FA#Morse es va enamoSIrar
d'una noia tan boMInica
que li FA#feia por de miSIrar.
I a base de punts i de MIratlles,
un iFA#dioma es va invenSItar.
I, senyors i senyores i estimats MIfollowers,
la FA#va poder enamoSIrar.
I punt, ratlla, ratlla, ratlla, MIpunt.
FA#Punt, ratlla, ratlla, ratlla, SIpunt.
Punt, ratlla, ratlla, ratlla, MIpunt.
FA#Punt, ratlla, ratlla, ratlla, SIpunt.
I diuen les antigues MIllengües
que el senyor FA#Morse va ser caSIpaç.
Ser capaç d'enviar a la MInoia
un misFA#satge, un text sentenSIcial.
Ara un punt, ara una MIratlla,
un codi FA#propi va forSIjar.
I així es va explicar aquesta hisMItòria,
una hisFA#tòria sense punt i fiSInal.
I punt, ratlla, ratlla, ratlla, MIpunt.
FA#Punt, ratlla, ratlla, ratlla, SIpunt.
Punt, ratlla, ratlla, ratlla, MIpunt.
FA#Punt, ratlla, ratlla, ratlla, SIpunt.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.