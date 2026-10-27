Senyor pirotècnic (Acords)

I què vos passa? Què vos passa, valencians?

Acords Acords
La Gossa Sorda
la gossa sorda vigila
la gossa sorda vigila
SIm SOL FA#

SImI què vos passa? Què vos passa, valencians?
PaSOLella amb ceba, FA#moros i cristians.
SImI què vos passa, valencianes?
FeSOLmelles falleFA#res parlant castellà.
SImLa llengua, xafada, arrasada, venuda,
paSOLraula a paFA#raula amagada,
SImsospir a sospir defensada com si fóra un tros
de SOLla nostra FA#vida, sentida
SImcom si fóra un tros de la nostra vida.
VaSOLlència, batalla que FA#es viu dia a dia.
SImPSOE sense PV, policia, burgesia,
ParSOLtit Popular FA#i tercera via
SImcombaten units contra l'esperança,
comSOLbaten units FA#contra l'alegria,
SImcombaten units contra l'esperança,
valencians de posLAtal, dominant la partida.

SIm FA#m→ SOL
SeREnyor piroLAtècnic,
pot REcomençar la masLAcletà.
VaRElència aboLArigen
en RElluita contra l'oLAcupant,
en RElluita contra l'oLAcupant.

SIm SOL FA# x2

SImQui t'ha parit que t'entenga,
AcaSOLdèmia Valenciana de la FA#Llengua.
SImPaïsos Catalans, problema
per als SOLestómacs agraïts del sisFA#tema.
SImPolítics amb escorta,
amb SOLels nassos plens de farFA#lopa,
SImmolta corbata i molt poca vergonya i molta corbata,
molta corSOLbata i molt poca vergonya i molta corFA#bata
SIm(i molt poca vergonya).

La GeLAperudeta, bonica xiqueta,
pel mig LAde la plaça vestida de blau.
DarreLAre la fusta, la beata i la puta,
el cenLAtre i la dreta que es volen salvar.
ValènLAcia bilingüe, orxata i fartons
de ViLAlallarga, tocant els collons.
ValènLAcia roja, fartons, orxata
i caLAnya... cassalla contra Espanya.

SIm FA#m→ SOL
SeREnyor piroLAtècnic,
pot REcomençar la masLAcletà.
VaRElència aboLArigen
en RElluita contra l'oLAcupant,
en RElluita contra l'oLAcupant.

SIm SOL RE LA x8

SIm FA#m→ SOL
SeREnyor piroLAtècnic,
pot REcomençar la masLAcletà.
VaRElència aboLArigen
en RElluita contra l'oLAcupant,
en RElluita contra l'oLAcupant,
en RElluita contra l'oLAcupant,
en RElluita contra l'oLAcupant.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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