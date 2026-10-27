SImI què vos passa? Què vos passa, valencians? PaSOLella amb ceba, FA#moros i cristians. SImI què vos passa, valencianes? FeSOLmelles falleFA#res parlant castellà. SImLa llengua, xafada, arrasada, venuda, paSOLraula a paFA#raula amagada, SImsospir a sospir defensada com si fóra un tros de SOLla nostra FA#vida, sentida SImcom si fóra un tros de la nostra vida. VaSOLlència, batalla que FA#es viu dia a dia. SImPSOE sense PV, policia, burgesia, ParSOLtit Popular FA#i tercera via SImcombaten units contra l'esperança, comSOLbaten units FA#contra l'alegria, SImcombaten units contra l'esperança, valencians de posLAtal, dominant la partida.
SImFA#m→SOL SeREnyor piroLAtècnic, pot REcomençar la masLAcletà. VaRElència aboLArigen en RElluita contra l'oLAcupant, en RElluita contra l'oLAcupant.
SImSOLFA# x2
SImQui t'ha parit que t'entenga, AcaSOLdèmia Valenciana de la FA#Llengua. SImPaïsos Catalans, problema per als SOLestómacs agraïts del sisFA#tema. SImPolítics amb escorta, amb SOLels nassos plens de farFA#lopa, SImmolta corbata i molt poca vergonya i molta corbata, molta corSOLbata i molt poca vergonya i molta corFA#bata SIm(i molt poca vergonya).
La GeLAperudeta, bonica xiqueta, pel mig LAde la plaça vestida de blau. DarreLAre la fusta, la beata i la puta, el cenLAtre i la dreta que es volen salvar. ValènLAcia bilingüe, orxata i fartons de ViLAlallarga, tocant els collons. ValènLAcia roja, fartons, orxata i caLAnya... cassalla contra Espanya.
SImFA#m→SOL SeREnyor piroLAtècnic, pot REcomençar la masLAcletà. VaRElència aboLArigen en RElluita contra l'oLAcupant, en RElluita contra l'oLAcupant.
SImSOLRELA x8
SImFA#m→SOL SeREnyor piroLAtècnic, pot REcomençar la masLAcletà. VaRElència aboLArigen en RElluita contra l'oLAcupant, en RElluita contra l'oLAcupant, en RElluita contra l'oLAcupant, en RElluita contra l'oLAcupant.