MIEstic aDO#mquí, vols estar amb mi,
LAno vull marSIxar i veure’t patir.
MISé que DO#mt’estimo i desitjo que LAmai et passi SIres dolent.
MIVeig a dins DO#mteu un món d’amor,
LAd’idees SIpures lluny de la por.
MIEt veig DO#mfeliç, somrius amb mi, dona'm LAla mà, quedem-SInos aquí.
Et vull pinLAtar el cor de colors,
SIvull fer briLAllar la llum del teu món,
SIsón tants moLAments que no oblidarem,
SIi només LAvull que sàpigues...
Que senzillament t’esMItiDO#mmo. LA SI
Que senzillament t’esMItiDO#mmo. LA SI
MINo sé com miDO#mrar-te, com puc estimar-te.
LANo paro de penSIsar com et podré ajudar.
MILa imaginació ens aDO#mcosta on tot pot ser veriLAtat,
fantàstics mons esSIperen al teu costat.
Et vull pinLAtar el cor de colors,
SIvull fer briLAllar la llum del teu món,
SIsón tants moLAments que no oblidarem,
SIi només LAvull que sàpigues...
Que senzillament t’esMItiDO#mmo. LA SI
Que senzillament t’esMItiDO#mmo. LA SI
LAEl propòsit d’una SIvida és saber DO#mgaudir cada moSIment.
LATu tens aquesta màSIgia per esDO#mtar sempre al preSIsent.
I senzillament t’esMItiDO#mmo. LA SI
I senzillament t’esMItiDO#mmo. LA SI
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.