SOLSer diferent a SImtota l'altra gent, aLAmprendre a resistir DOfins que arribi REl'últim dia. SOLSaber dir que no al SImcamí més fàcil, aLAmvançar sense por, DOràpid, que s'aREcaba el temps.
SOLLa gent t'assenyala en REveure que vas vestit difeLAmrent, SOLet prens el dia tot RErient DOi amb ben poca DOmcosa estàs conSOLtent.
SOLDispara, el ritme no para i amb aREquesta melodia penso sempre on soc ara, i no LAmvull deixar de somiar que en un DOaltre lloc potser DOmsurti el sol.
DeSOLmà el sol brillaRErà per tots igual, brillaLAmrà per tots igual, però aiDOxò només RE#podrà ser deSOLmà. DeSOLmà el sol brillaRErà per tots igual, brillaLAmrà per tots igual, però aiDOxò només RE#podrà ser deSOLmà.
SOLRELAmDO→RE# x2
I quan em SOLdona la gana, em dona la gana, em poso a ballar, i quan em REdona la gana, em dona la gana, em poso a cridar, i quan em LAmdona la gana, em dona la gana, jo vull cantar, que el DOdia es faci RE#molt i molt més llarg.
SOLSer diferent a SImtota l'altra gent, aLAmprendre a resistir DOfins que arribi REl'últim dia. SOLSaber dir que no al SImcamí més fàcil, aLAmvançar sense por, DOràpid que REs'acaba el...
I tu te'n SOLrius de mi perquè soc diferent, i jo me'n REric de tu perquè ets com l'altra gent, i no LAmvull deixar de somiar que en un DOaltre lloc potser DOmsurti el sol.
DeSOLmà el sol brillaRErà per tots igual, brillaLAmrà per tots igual, però aiDOxò només RE#podrà ser deSOLmà. DeSOLmà el sol brillaRErà per tots igual, brillaLAmrà per tots igual, però aiDOxò només RE#podrà ser deSOLmà.
SOLMilers de persones somien en REl'ideal i, tu, xaval, et penses que ets immortal, LAmperò jo t'aviso, Siso, et pots fer mal, que DOsom molts més i RE#junts, farem un salt.
SOLSer diferent a SImtota l'altra gent, aLAmprendre a resistir DOfins que arribi REl'últim dia. SOLSaber dir que no al SImcamí més fàcil, aLAmvançar sense por, DOràpid que s'aREcaba el temps.