MI
MIQuina liada! Serà perquè t'estimo.
DO#mDe matinada noto que et necessito.
LASi et veig somriure, saps que de cop m'animo.
SISi em sento tan bé, serà perquè t'estimo.
MIJo canto al ritme que excita l'algoritme.
DO#mÉs primavera, serà perquè t'estimo.
LASi agafa ritme tot el que avui et rimo,
SIsi et canto un himne, serà perquè t'estimo.
MI DO#m LA
Tota la pista s'exSIcita perquè necessita que ara estiguis amb mi.
MI DO#m LA
Serà SIperquè t'estimo.
MI DO#m LA
Tota la pista s'exSIcita perquè necessita que ara estiguis amb mi.
LASerà SIperquè t'estimo.
LATota la pista s'exSIcita perquè necessita que ara estiguis amb mi.
MIQuina liada! Serà perquè t'estimo.
DO#mDe matinada noto que et necessito.
LASi et veig somriure, saps que de cop m'animo.
SISi em sento tan bé, serà perquè t'estimo.
MIJo canto al ritme que excita l'algoritme.
DO#mÉs primavera, serà perquè t'estimo.
LASi agafa ritme tot el que avui et rimo,
SIsi et canto un himne, serà perquè t'estimo.
MIVola amb mi tota la nit, el món ara ens espera.
DO#mVola amb mi tota la nit, tota la nit sencera.
LAVola amb mi tota la nit,
tota la pista s'exSIcita perquè necessita que ara estiguis amb mi.
MI(Que ara DO#mestiguis LAamb mi)
MI(que ara DO#mestiguis LAamb mi)
MI(que ara DO#mestiguis LAamb mi)
MI(que ara DO#mestiguis LAamb mi)
que ara estiguis amb SImi.
MISerà perDO#mquè t'esLAtimo.
MI DO#m LA
Tota la pista s'exSIcita perquè necessita que ara estiguis amb mi.
LATota la pista s'exSIcita perquè necessita que ara estiguis amb mi.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.