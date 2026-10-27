Serà un dia que durarà anys (Acords)

--Cal baixar un semitò o afinar la guitarra en RE# per tocar-la en la tonalitat original--

Acords Acords
Ovidi Montllor
ovidi montllor per sempre
ovidi montllor per sempre
REmApreta fort les dents. Apreta els punys.
REmInfla't d'aire els pulmons. Obre bé els ulls,
fes FAtreballar el cap, controla el LAcor.
No REmtanques mai la boca. Crida ben LAfort.
REmDeixa't anar. Dona't tot LAtu.

REm SOL REm DO REm

Serà blava i tranLAquil·la la REmmar.
Serà esFApessa i verda la SOLmvall.
Serà REmgran i dolça la muntaLAnya.
Serà un REmdia que duDOrarà REm→DO→anys. REm DO→ REm

Gent de mar, de LAvalls i de munREmtanyes
tindran FAmar i prats i rius i SOLmboscos.
Tindran REmtot. I es parlarà de LAvida.
Les ciuREmtats seran DOrius plens de REm→DO→gent. REm DO→ REm

Floriran flors i LAcants i aleREmgries.
Floriran FAcors i crits i paSOLmraules.
En el REmdia que durarà LAanys,
braços REmlliures i DOboques i REmmans.
En el REmdia que durarà LAanys,
braços REmlliures i DOboques i REmmans.

REmApreta fort les dents. Apreta els punys.
REmInfla't d'aire els pulmons. Obre bé els ulls,
fes FAtreballar el cap, controla el LAcor.
No REmtanques mai la boca. Crida ben LAfort.
REmDeixa't anar. Dona't tot tu. Deixa't aLAnar. Dona't tot tu.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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