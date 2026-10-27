REmApreta fort les dents. Apreta els punys. REmInfla't d'aire els pulmons. Obre bé els ulls, fes FAtreballar el cap, controla el LAcor. No REmtanques mai la boca. Crida ben LAfort. REmDeixa't anar. Dona't tot LAtu.
REmSOLREmDOREm
Serà blava i tranLAquil·la la REmmar. Serà esFApessa i verda la SOLmvall. Serà REmgran i dolça la muntaLAnya. Serà un REmdia que duDOrarà REm→DO→anys. REmDO→REm
Gent de mar, de LAvalls i de munREmtanyes tindran FAmar i prats i rius i SOLmboscos. Tindran REmtot. I es parlarà de LAvida. Les ciuREmtats seran DOrius plens de REm→DO→gent. REmDO→REm
Floriran flors i LAcants i aleREmgries. Floriran FAcors i crits i paSOLmraules. En el REmdia que durarà LAanys, braços REmlliures i DOboques i REmmans. En el REmdia que durarà LAanys, braços REmlliures i DOboques i REmmans.
REmApreta fort les dents. Apreta els punys. REmInfla't d'aire els pulmons. Obre bé els ulls, fes FAtreballar el cap, controla el LAcor. No REmtanques mai la boca. Crida ben LAfort. REmDeixa't anar. Dona't tot tu. Deixa't aLAnar. Dona't tot tu.