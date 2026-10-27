Serem més forts (Acords)

Ja he trobat la manera

Acords Acords
Miki Núñez
RE REsus4 RE

REJa he trobat la manera
RED'aprendre a caminar,
REhe enterrat les coses
REque em feien dubtar.

SOLI no m'ho esperava,
SOLperò em vaig trobar cantant
SOLque tot no va ser fàcil
SOLi al final va ser veritat.
Són SImtantes les veLAgades
que no SOLhe cregut en mi.

I és quan de REcop
s'atura el SOLmón
i noSImmés per un instant
sembla LAque sortim volant.
I ens hem trenREcat tants cops,
hem LAperdut la SOLpor,
i a cada SImpas,
i a cada SOLsalt,
i a cada LAerror,
serem més REforts.
Oh!Oh!LAOh!SOLOh!
Serem més REforts.
Oh!Oh!LAOh!SOLOh!

RE

I em vaig troREbar perdut
enmig de REtanta gent;
potser estaSOLva cansat
de fer sempre REel mateix.
Així que SImmira'm als ulls,
si us LAplau, fes que pari el SOLtemps.
Vam miRErar-nos als ulls,
vam voler paRErar el temps.
Potser SOLsom diferents,
ens hem torREnat valents.
Són SImtantes les veLAgades
que no SOLhe cregut en mi
per SImtotes les perLAsones
que han fet SOLfàcil el camí.

I és quan de REcop
s'atura el SOLmón
i noSImmés per un instant
sembla LAque sortim volant.
I ens hem trenREcat tants cops,
hem LAperdut la SOLpor,
i a cada SImpas,
i a cada SOLsalt,
i a cada LAerror,
serem més REforts.
Oh!Oh!LAOh!SOLOh!
Serem més REforts.
Oh!Oh!LAOh!SOLOh!
I ens hem trenREcat tants cops,
hem LAperdut la SOLpor,
i a cada SImpas,
i a cada SOLsalt,
i a cada LAerror,
serem més REforts.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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