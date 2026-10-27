REJa he trobat la manera RED'aprendre a caminar, REhe enterrat les coses REque em feien dubtar.
SOLI no m'ho esperava, SOLperò em vaig trobar cantant SOLque tot no va ser fàcil SOLi al final va ser veritat. Són SImtantes les veLAgades que no SOLhe cregut en mi.
I és quan de REcop s'atura el SOLmón i noSImmés per un instant sembla LAque sortim volant. I ens hem trenREcat tants cops, hem LAperdut la SOLpor, i a cada SImpas, i a cada SOLsalt, i a cada LAerror, serem més REforts. Oh!Oh!LAOh!SOLOh! Serem més REforts. Oh!Oh!LAOh!SOLOh!
RE
I em vaig troREbar perdut enmig de REtanta gent; potser estaSOLva cansat de fer sempre REel mateix. Així que SImmira'm als ulls, si us LAplau, fes que pari el SOLtemps. Vam miRErar-nos als ulls, vam voler paRErar el temps. Potser SOLsom diferents, ens hem torREnat valents. Són SImtantes les veLAgades que no SOLhe cregut en mi per SImtotes les perLAsones que han fet SOLfàcil el camí.
I és quan de REcop s'atura el SOLmón i noSImmés per un instant sembla LAque sortim volant. I ens hem trenREcat tants cops, hem LAperdut la SOLpor, i a cada SImpas, i a cada SOLsalt, i a cada LAerror, serem més REforts. Oh!Oh!LAOh!SOLOh! Serem més REforts. Oh!Oh!LAOh!SOLOh! I ens hem trenREcat tants cops, hem LAperdut la SOLpor, i a cada SImpas, i a cada SOLsalt, i a cada LAerror, serem més REforts.