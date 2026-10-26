Set dies (Acords)

Set dies, set dies més, set dies més

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SIm MIm FA#7 SIm MIm FA#7 SIm

Set MImdiFA#7es, set SImdies més, set dies més...

El dilluns tinc ressaca de MImtu,
FA#7res a veure amb els dilluns SImd'abans.
Recordant hores passades sota els llenMImçols del meu llit,
FA#7per una nit, set dies de deSImlit.

Set MImdiFA#7es, set SImdies més, set dies més...

SOLQualsevol dimarts em trobaFA#7ràs
SImperdut pels carrers, caminant sol de dol.
SOLPerspectives molt llunyanes, la setmana FA#7mai s'acaba,
SImi encara tinc ressaca de tu.

SOLEls dimecres i els dijous recupero FA#7les mirades,
SImvaig llençant les llambregades pel carrer.
SOLCom que tu ja no em vigiles, deixo anar FA#7la voluntat.
SImSenyoretes, el xicot ben al costat.

SOLEl dijous un llop udola perFA#7dut,
SImels meus ulls et busquen sense cap rumb.
MImAmb un dia a la setmana no en tinc ni per FA#7començar:
SImet vinc a buscar, et vinc a buscar!

Et MImvinc FA#7a busSImcar, et vinc a buscar...

Set MImdiFA#7es, set SImdies més, set dies més...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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