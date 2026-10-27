Setembre (Acords)

Em passa setembre

Acords Acords
Els Pets
els pets som
els pets som
Em passa seSOLtembre, DO
melangiós i conSOLtent, DO
quan les hores s'aSOLturen DO
i m'encanto amb la REgent.

Em passa seSOLtembre, DO
sobreeixint els cenSOLdrers, DO
retallant les teuSOLlades, DO
preguntant-me si em REsents.

I els moiDOxons,
que fugen del REnord,
fan del SOLcel un REsus4/FA#quadre de MIm7dansa
fins que un LAmarbre a punt de badaDOllar
els reLAmcull sense parRElar.

Em passa seSOLtembre, DO
enyorat i ensoSOLpit, DO
escapçant les disSOLtàncies DO
que t'allunyen de REmi.

I aquest DOsol
trencat i rabiREós,
que s'aSOLmaga al REsus4/FA#fons de la MIm7platja,
despentiLAmna el mar de DOl'horitzó
i fa LAmfred, però fa caRElor.

I el reDOcord,
que em penja i que em REpot,
ara es SOLgronxa i REsus4/FA#mig s'ataMIm7bala,
com un nen LAmpetit que, desDOvetllat,
vol LAmdormir ben aferRErat.
Em passa seSOLtembre.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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