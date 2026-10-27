Em passa se
SOLtembre, DO
melangiós i con
SOLtent, DO
quan les hores s'a
SOLturen DO
i m'encanto amb la
REgent.
Em passa se
SOLtembre, DO
sobreeixint els cen
SOLdrers, DO
retallant les teu
SOLlades, DO
preguntant-me si em
REsents.
I els moi
DOxons,
que fugen del
REnord,
fan del
SOLcel un REsus4/ FA#quadre de MIm7dansa
fins que un
LAmarbre a punt de bada DOllar
els re
LAmcull sense par RElar.
Em passa se
SOLtembre, DO
enyorat i enso
SOLpit, DO
escapçant les dis
SOLtàncies DO
que t'allunyen de
REmi.
I aquest
DOsol
trencat i rabi
REós,
que s'a
SOLmaga al REsus4/ FA#fons de la MIm7platja,
despenti
LAmna el mar de DOl'horitzó
i fa
LAmfred, però fa ca RElor.
I el re
DOcord,
que em penja i que em
REpot,
ara es
SOLgronxa i REsus4/ FA#mig s'ata MIm7bala,
com un nen
LAmpetit que, des DOvetllat,
vol
LAmdormir ben afer RErat.
Em passa se
SOLtembre.
melangiós i con
quan les hores s'a
i m'encanto amb la
Em passa se
sobreeixint els cen
retallant les teu
preguntant-me si em
I els moi
que fugen del
fan del
fins que un
els re
Em passa se
enyorat i enso
escapçant les dis
que t'allunyen de
I aquest
trencat i rabi
que s'a
despenti
i fa
I el re
que em penja i que em
ara es
com un nen
vol
Em passa se