Sexe verbal (Acords)

M'ajustaré bé la corbata

Acords Acords
AlQuadrat
REM'ajustaré bé la corSOLbata.
On coi he fotut les saSImbates?
De mentre em LApasso el fil denREtal.

Pot ser que avui faci SOLfresca,
millor que em posi una jaSImqueta
i aquells LAtexans trenREcats.

Demano cinquanta euros al SOLpare,
agafo les claus de sobre la SImtaula,
em despedeiLAxo amb dos peREtons.

Cada cartera a la butSOLxaca.
Sona el timbre: serà la SImMarta,
que avui em LAve a busREcar.

Els meus amics estan a GràSOLcia
fent cerveses a la SImplaça.
El pàrquing LAsortirà REcar.

Lliguem les bicis a la SOLplaça,
taula lliure a la terSImrassa,
corre, Marta, LAanem-la a busREcar!

FA#mNo era una SOLnit qualseLAvol,
FA#mi una mirada bastava SOLper poder comprenLAdre
REque aquella corbata comenSOLçava a ofegar-me,
la cerSImvesa no em doLAnava el vaRElor.

Potser, potser que em deSOLmani un cubata,
a SImveure si la LAcosa em va miREllor.

Aquella jaqueta començaSOLva a agobiar-me
i SImde sobte s'ha LAfos l'enceneREdor.

Potser, potser que em SOLlliï un cigarro.
PerSImdona, home, LAno tindries pas REfoc?

LAI així va comenMImçar, amb el contacte
de les nostres SOLmans i una mirada REsuau.
LATothom va marMImxar, un parlant,
l'altre escolSOLtant el que no havia de caREllar.

FA#mNo era una SOLnit qualseLAvol,
FA#mens estàvem despullant senSOLse treure la roLAba.

Fer l'aSOLmor amb les paLAraules
sense uSImtilitzar les FA#mmans,
noSOLmés sentint LAl'altre al parSImlar.
Fer l'aSOLmor amb les paLAraules
sense uSImtilitzar les FA#mmans,
noSOLmés sentint LAl'altre al parSImlar.

SOL LA SIm FA#m
SOL LA SIm x2

LAI així va comenMImçar, amb el contacte
de les nostres SOLmans i una mirada REsuau.
LATothom va marMImxar, un parlant,
l'altre escolSOLtant el que no havia de caREllar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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