REM'ajustaré bé la corSOLbata. On coi he fotut les saSImbates? De mentre em LApasso el fil denREtal.
Pot ser que avui faci SOLfresca, millor que em posi una jaSImqueta i aquells LAtexans trenREcats.
Demano cinquanta euros al SOLpare, agafo les claus de sobre la SImtaula, em despedeiLAxo amb dos peREtons.
Cada cartera a la butSOLxaca. Sona el timbre: serà la SImMarta, que avui em LAve a busREcar.
Els meus amics estan a GràSOLcia fent cerveses a la SImplaça. El pàrquing LAsortirà REcar.
Lliguem les bicis a la SOLplaça, taula lliure a la terSImrassa, corre, Marta, LAanem-la a busREcar!
FA#mNo era una SOLnit qualseLAvol, FA#mi una mirada bastava SOLper poder comprenLAdre REque aquella corbata comenSOLçava a ofegar-me, la cerSImvesa no em doLAnava el vaRElor.
Potser, potser que em deSOLmani un cubata, a SImveure si la LAcosa em va miREllor.
Aquella jaqueta començaSOLva a agobiar-me i SImde sobte s'ha LAfos l'enceneREdor.
Potser, potser que em SOLlliï un cigarro. PerSImdona, home, LAno tindries pas REfoc?
LAI així va comenMImçar, amb el contacte de les nostres SOLmans i una mirada REsuau. LATothom va marMImxar, un parlant, l'altre escolSOLtant el que no havia de caREllar.
FA#mNo era una SOLnit qualseLAvol, FA#mens estàvem despullant senSOLse treure la roLAba.
Fer l'aSOLmor amb les paLAraules sense uSImtilitzar les FA#mmans, noSOLmés sentint LAl'altre al parSImlar. Fer l'aSOLmor amb les paLAraules sense uSImtilitzar les FA#mmans, noSOLmés sentint LAl'altre al parSImlar.
SOLLASImFA#m SOLLASIm x2
LAI així va comenMImçar, amb el contacte de les nostres SOLmans i una mirada REsuau. LATothom va marMImxar, un parlant, l'altre escolSOLtant el que no havia de caREllar.