SexeSexy (Acords)

Posa't romàntica

Acords Acords
Mushkaa
mushkaa sexysensible
mushkaa sexysensible
MI♭m FAm SI♭m

MI♭mPosa't FAmromàntica,
posa't saSI♭mtànica.
MI♭mUna FAmmaniàtica,
segueix la SI♭mtàctica.
MI♭mEm poFAmso romàntica,
em poso saSI♭mtànica,
MI♭mem té FAmmaniàtica,
es sap la SI♭mtàctica.

Y yo le MI♭mmonto desaFAmtada,
desnuSI♭mda me tiene atada.
En tu MI♭mcama romantiFAmzada
repiSI♭mtamos, no estoy cansada.
Y encima de MI♭mmí está desaFAmtada,
yo controSI♭mlando, ella atada.
En mi MI♭mcama romantiFAmzada
y aprieta los SI♭mdientes, no está cansada.

MI♭mTenim sexe FAmsexy,
se'm fa la diSI♭mfícil, crec que té por a l'èxit. Yeah!
MI♭mQuiero sexo FAmsexy,
se hace la diSI♭mfícil, tiene miedo al éxito.

MI♭mNo, FAm
SI♭mpreguntava i tu deies que MI♭mno. FAm
Que tu SI♭mno perds el temps,
els calers y tampoco el MI♭mencanFAmto.
Però em SI♭mdiuen els ocells
que mires el cel y me piensas MI♭mtanFAmto. SI♭m

MI♭mPosa't FAmromàntica,
posa't saSI♭mtànica.
MI♭mUna FAmmaniàtica,
segueix la SI♭mtàctica.
MI♭mEm poFAmso romàntica,
em poso saSI♭mtànica,
MI♭mem té FAmmaniàtica,
es sap la SI♭mtàctica.

Y yo le MI♭mmonto desaFAmtada,
desnuSI♭mda me tiene atada.
En tu MI♭mcama romantiFAmzada
repiSI♭mtamos, no estoy cansada.
Y encima de MI♭mmí está desaFAmtada,
yo controSI♭mlando, ella atada.
En mi MI♭mcama romantiFAmzada
y aprieta los SI♭mdientes, no está cansada.

Jo li deixo MI♭mfer lo que m'aFAmgrada
i per intiSI♭mmar no estic cansada
i tot lo que em MI♭mfa em té enamoFAmrada,
em fa les cosetes SI♭mfriquis, les cosetes rares.
Passem la nit al MI♭mllit i de cop surt el FAmsol
y la lencería SI♭mnegra i no estem de dol.
Però jo et mato MI♭mquan te'l moc, mi aFAmmol,
i em posa les maSI♭mnilles, un flow joc de rol,
i tu em treus el lado MI♭mloco, t'agafo del FAmcoll,
i jo em poso maSI♭mluca amb el teu flow bad boy.
Sempre que em trenques el MI♭mtanga, em compres un FAmnou.
I tu no t'esSI♭mcapes, et trec la roba a capes.

MI♭mPosa't FAmromàntica,
posa't saSI♭mtànica.
MI♭mUna FAmmaniàtica,
segueix la SI♭mtàctica.
MI♭mEm poFAmso romàntica,
em poso saSI♭mtànica,
MI♭mem té FAmmaniàtica,
es sap la SI♭mtàctica.

Y yo le MI♭mmonto desaFAmtada,
desnuSI♭mda me tiene atada.
En tu MI♭mcama romantiFAmzada
repiSI♭mtamos, no estoy cansada.
Y encima de MI♭mmí está desaFAmtada,
yo controSI♭mlando, ella atada.
En mi MI♭mcama romantiFAmzada
y aprieta los SI♭mdientes, no está cansada.

SexeMI♭mSexy, SexeFAmSexy,
SexeSI♭mSexy, SexeSexy,
SexeMI♭mSexy, SexeFAmSexy,
SexeSI♭mSexy.
Bad Gyal i la MI♭mMushkaa (Diga-ho, Alba).
FAmMm! El SI♭mClan Farelo, tú sabe'.
(La Irma y la MI♭mAlba)
De ViFAmlassar, de VilasSI♭msar (amb el Bexnil).
Número MI♭mu, no hi ha compeFAmtència.
Número SI♭mu, no hi ha competència.
Pussy que MI♭mmana, FAmamb la germaSI♭mna,
pussy que MI♭mmana, FAmen veriSI♭mtat ella és la que mana.
(També va pel MI♭mBruno, per la Paula, per FAmla Greta)
SI♭m(pel papa i per la mama).
SexeSI♭mSexy.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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