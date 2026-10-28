MI♭mPosa't FAmromàntica, posa't saSI♭mtànica. MI♭mUna FAmmaniàtica, segueix la SI♭mtàctica. MI♭mEm poFAmso romàntica, em poso saSI♭mtànica, MI♭mem té FAmmaniàtica, es sap la SI♭mtàctica.
Y yo le MI♭mmonto desaFAmtada, desnuSI♭mda me tiene atada. En tu MI♭mcama romantiFAmzada repiSI♭mtamos, no estoy cansada. Y encima de MI♭mmí está desaFAmtada, yo controSI♭mlando, ella atada. En mi MI♭mcama romantiFAmzada y aprieta los SI♭mdientes, no está cansada.
MI♭mTenim sexe FAmsexy, se'm fa la diSI♭mfícil, crec que té por a l'èxit. Yeah! MI♭mQuiero sexo FAmsexy, se hace la diSI♭mfícil, tiene miedo al éxito.
MI♭mNo, FAm SI♭mpreguntava i tu deies que MI♭mno. FAm Que tu SI♭mno perds el temps, els calers y tampoco el MI♭mencanFAmto. Però em SI♭mdiuen els ocells que mires el cel y me piensas MI♭mtanFAmto. SI♭m
MI♭mPosa't FAmromàntica, posa't saSI♭mtànica. MI♭mUna FAmmaniàtica, segueix la SI♭mtàctica. MI♭mEm poFAmso romàntica, em poso saSI♭mtànica, MI♭mem té FAmmaniàtica, es sap la SI♭mtàctica.
Y yo le MI♭mmonto desaFAmtada, desnuSI♭mda me tiene atada. En tu MI♭mcama romantiFAmzada repiSI♭mtamos, no estoy cansada. Y encima de MI♭mmí está desaFAmtada, yo controSI♭mlando, ella atada. En mi MI♭mcama romantiFAmzada y aprieta los SI♭mdientes, no está cansada.
Jo li deixo MI♭mfer lo que m'aFAmgrada i per intiSI♭mmar no estic cansada i tot lo que em MI♭mfa em té enamoFAmrada, em fa les cosetes SI♭mfriquis, les cosetes rares. Passem la nit al MI♭mllit i de cop surt el FAmsol y la lencería SI♭mnegra i no estem de dol. Però jo et mato MI♭mquan te'l moc, mi aFAmmol, i em posa les maSI♭mnilles, un flow joc de rol, i tu em treus el lado MI♭mloco, t'agafo del FAmcoll, i jo em poso maSI♭mluca amb el teu flow bad boy. Sempre que em trenques el MI♭mtanga, em compres un FAmnou. I tu no t'esSI♭mcapes, et trec la roba a capes.
MI♭mPosa't FAmromàntica, posa't saSI♭mtànica. MI♭mUna FAmmaniàtica, segueix la SI♭mtàctica. MI♭mEm poFAmso romàntica, em poso saSI♭mtànica, MI♭mem té FAmmaniàtica, es sap la SI♭mtàctica.
Y yo le MI♭mmonto desaFAmtada, desnuSI♭mda me tiene atada. En tu MI♭mcama romantiFAmzada repiSI♭mtamos, no estoy cansada. Y encima de MI♭mmí está desaFAmtada, yo controSI♭mlando, ella atada. En mi MI♭mcama romantiFAmzada y aprieta los SI♭mdientes, no está cansada.
SexeMI♭mSexy, SexeFAmSexy, SexeSI♭mSexy, SexeSexy, SexeMI♭mSexy, SexeFAmSexy, SexeSI♭mSexy. Bad Gyal i la MI♭mMushkaa (Diga-ho, Alba). FAmMm! El SI♭mClan Farelo, tú sabe'. (La Irma y la MI♭mAlba) De ViFAmlassar, de VilasSI♭msar (amb el Bexnil). Número MI♭mu, no hi ha compeFAmtència. Número SI♭mu, no hi ha competència. Pussy que MI♭mmana, FAmamb la germaSI♭mna, pussy que MI♭mmana, FAmen veriSI♭mtat ella és la que mana. (També va pel MI♭mBruno, per la Paula, per FAmla Greta) SI♭m(pel papa i per la mama). SexeSI♭mSexy.