Sexy bolero (Acords)

M'agrada tota sa seva cara

Acords Acords
Maria Jaume
maria jaume sant domingo forever
maria jaume sant domingo forever

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

M'agrada SI♭maj7tota sa seva SOLm7cara.
Ye-ye-REmye-ye-ye! Ye-ye-DOye-ye-ye!
Me diu ses SI♭maj7coses amb sa miSOLm7rada.
Ye-ye-REmye-ye-ye! Ye-ye-DOye-ye-ye!

SI♭maj7Queda't aSOLm7quí,
no te'n REmvagis demà demaDOtí.
No me SI♭maj7vull desperSOLm7tar,
és un REmsomni massa divertit.

Ron i proSI♭maj7secco. SOLm7
Per REmsi demà crid es teu DOnom i només sent un SI♭maj7eco. SOLm7
BaREmllam avui per darrer DOpic aquest sexy boSI♭maj7lero. SOLm7
Ja REmsaps que només necesDOsit ballar amb tu aSI♭maj7gain SOLm7
aquest sexy boREmlero. Oh-DOoh!

M'agrada SI♭maj7tota sa seva SOLm7cara.
Ye-ye-REmye-ye-ye! Ye-ye-DOye-ye-ye!
Me diu ses SI♭maj7coses amb sa miSOLm7rada.
Ye-ye-REmye-ye-ye! Ye-ye-DOye-ye-ye!
M'agrada SI♭maj7tota sa seva SOLm7cara.
Ye-ye-REmye-ye-ye! Ye-ye-DOye-ye-ye!
Sa que me SI♭maj7mostra i sa que m'aSOLm7maga.
Ye-ye-REmye-ye-ye! Ye-ye-DOye-ye-ye!

Ron i proSI♭maj7secco. SOLm7
Per SImsi demà crid es teu LAnom i només sent un SI♭maj7eco. SOLm7
BaREmllam avui per darrer DOpic aquest sexy boSI♭maj7lero. SOLm7
Ja REmsaps que només necesDOsit ballar amb tu aSI♭maj7gain SOLm7
aquest sexy boREmlero. Oh-DOoh!

M'agrada SI♭maj7tota sa seva SOLm7cara.
Ye-ye-REmye-ye-ye! Ye-ye-DOye-ye-ye!
Me diu ses SI♭maj7coses amb sa miSOLm7rada.
Ye-ye-REmye-ye-ye! Ye-ye-DOye-ye-ye!
M'agrada SI♭maj7tota sa seva SOLm7cara.
Ye-ye-REmye-ye-ye! Ye-ye-DOye-ye-ye!
Sa que me SI♭maj7mostra i sa que m'aSOLm7maga.
Ye-ye-REmye-ye-ye! Ye-ye-DOye-ye-ye!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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