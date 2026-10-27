La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
M'agrada
SI♭maj7tota sa seva SOLm7cara.
Ye-ye-
REmye-ye-ye! Ye-ye- DOye-ye-ye!
Me diu ses
SI♭maj7coses amb sa mi SOLm7rada.
Ye-ye-
REmye-ye-ye! Ye-ye- DOye-ye-ye! SI♭maj7Queda't a SOLm7quí,
no te'n
REmvagis demà dema DOtí.
No me
SI♭maj7vull desper SOLm7tar,
és un
REmsomni massa divertit.
Ron i pro
SI♭maj7secco. SOLm7
Per
REmsi demà crid es teu DOnom i només sent un SI♭maj7eco. SOLm7
Ba
REmllam avui per darrer DOpic aquest sexy bo SI♭maj7lero. SOLm7
Ja
REmsaps que només neces DOsit ballar amb tu a SI♭maj7gain SOLm7
aquest sexy bo
REmlero. Oh- DOoh!
M'agrada
SI♭maj7tota sa seva SOLm7cara.
Ye-ye-
REmye-ye-ye! Ye-ye- DOye-ye-ye!
Me diu ses
SI♭maj7coses amb sa mi SOLm7rada.
Ye-ye-
REmye-ye-ye! Ye-ye- DOye-ye-ye!
M'agrada
SI♭maj7tota sa seva SOLm7cara.
Ye-ye-
REmye-ye-ye! Ye-ye- DOye-ye-ye!
Sa que me
SI♭maj7mostra i sa que m'a SOLm7maga.
Ye-ye-
REmye-ye-ye! Ye-ye- DOye-ye-ye!
Ron i pro
SI♭maj7secco. SOLm7
Per
SImsi demà crid es teu LAnom i només sent un SI♭maj7eco. SOLm7
Ba
REmllam avui per darrer DOpic aquest sexy bo SI♭maj7lero. SOLm7
Ja
REmsaps que només neces DOsit ballar amb tu a SI♭maj7gain SOLm7
aquest sexy bo
REmlero. Oh- DOoh!
M'agrada
SI♭maj7tota sa seva SOLm7cara.
Ye-ye-
REmye-ye-ye! Ye-ye- DOye-ye-ye!
Me diu ses
SI♭maj7coses amb sa mi SOLm7rada.
Ye-ye-
REmye-ye-ye! Ye-ye- DOye-ye-ye!
M'agrada
SI♭maj7tota sa seva SOLm7cara.
Ye-ye-
REmye-ye-ye! Ye-ye- DOye-ye-ye!
Sa que me
SI♭maj7mostra i sa que m'a SOLm7maga.
Ye-ye-
REmye-ye-ye! Ye-ye- DOye-ye-ye!
Ye-ye-
Me diu ses
Ye-ye-
no te'n
No me
és un
Ron i pro
Per
Ba
Ja
aquest sexy bo
M'agrada
Ye-ye-
Me diu ses
Ye-ye-
M'agrada
Ye-ye-
Sa que me
Ye-ye-
Ron i pro
Per
Ba
Ja
aquest sexy bo
M'agrada
Ye-ye-
Me diu ses
Ye-ye-
M'agrada
Ye-ye-
Sa que me
Ye-ye-