LA SI7 MI DO SI7 MI LA SI7 MI LA DO SI7 LA MI
LAUn ocell pren SI7el vol, surt MIel sol al matí,
DOel gran dia SI7s'aixeca MIper fi.
LAPot semblar un matí SI7més, de veriMItat que no LAés,
DOperquè avui heu volgut SI7dir que sí. LA MI
LAHeu après a trobar SI7tots dos MIjunts un camí,
DObatallant del matí al SI7capvespre. MI
LAEl podríeu fer sols, SI7però heu volgut MIfer-lo uLAnits;
DOaixò vol dir que us saSI7beu entendre. LA MI
LA SI7 MI DO SI7 MI LA SI7 MI LA DO SI7 LA MI
LA
LAUn missatge preSI7ciós, uMIna festa per als dos,
DOamb regals, confeti i SI7arròs. MI
LAHeu rigut i ballat, peSI7rò us poseu MIa plorar: LA
DOl'emoció de l'ahir i SI7del demà. LA MI
LANingú ha dit a ningú SI7que això fos MIsenzill,
DOperò vosaltres heu trobat SI7la manera. MI
LAI avui heu reunit la SI7família i MIels amics LA
DOper jurar que estareu SI7sempre units. LA MI
LA SI7 MI DO SI7 MI LA SI7 MI LA DO SI7 LA MI
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Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.