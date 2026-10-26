LAm MI REm
LAmSí com lo taur se'n va fuit pel desert
MIquan és sobrat per son semblant qui el força.
LAmNe torna mai fins ha cobrada força
LAmper destruir aquell qui l'ha desert.
REmTot enaiMIxí em convé llunyar de vós,
REmcar vostre MIgest mon esforç ha confús.
LAmNo tornaré fins del tot haja fus
LAmla gran paor qui em tol ser delitós.
LAmSí com lo taur se'n va fuit pel desert
MIquan és sobrat per son semblant qui el força.
LAmNe torna mai fins ha cobrada força
LAmper destruir aquell qui l'ha desert.
REmTot enaiMIxí em convé llunyar de vós,
REmcar vostre MIgest mon esforç ha confús.
LAmNo tornaré fins del tot haja fus
LAmla gran paor qui em tol ser delitós.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.