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Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol (Acords)

Si algú se sent al·ludit

Acords Acords
Quico Pi de la Serra
quico pi de la serra quicolabora
quico pi de la serra quicolabora
RESi algú se LAmsent al·ludit
FA#7i té ales, SImque no voli!
MI7El refrany LAmque cantaré
DOés adagi LAmde carrer,
SI7ja me'l deien al bressol:
MImSi els fills de puta DO7volessin,
SI7no veuríem MImmai el sol.

REPot ser ens aLAmjupim sovint;
FA#7no és per hàSImbit ni caprici,
MI7que és per esLAmquivar el calbot
DOi esperar el moLAmment propici,
SI7tant si es vol com si no es vol:
MImSi els fills de puta DO7volessin,
SI7no veuríem MImmai el sol.

REAl camp la fruiLAmta es podreix,
FA#7hi ha massa inSImtermediaris.
MI7"No hi ha plaLAmnificació",
DOaixò diuen els LAmdiaris,
SI7i així resa el camperol:
MImSi els fills de puta DO7volessin,
SI7no veuríem MImmai el sol.

REA Suïssa han LAmingressat
FA#7milers de miliSImons a cabassos.
MI7Després diuen LAmque és l'obrer
DOel culpable LAmdels fracassos
SI7per lo de Jordi Pujol:
MImSi els fills de puta DO7volessin,
SI7no veuríem mai MImel sol.

SI7Surten al carrer, MImestan
cansats de falses DO7promeses.
SI7Sona un tret com un MImfuet,
i cau mort, les mans DO7esteses,
SI7deixa dona, fills MImi dol:
MImSi els fills de puta DO7volessin,
SI7no veuríem mai MImel sol.

REHeu d'obliLAmdar, si podeu,
FA#7aquells 40 SImanys de glòria.
MI7A MI no Em LAmpreocupa gens,
DOperquè LAmtinc mala memòria
SI7i el cap dur com un pinyol:
MImSi els fills de puta DO7volessin,
SI7no veuríem MImmai el sol.

RELa unitat LAmno té destí,
FA#7l'univers SImno és cap llimona.
MI7Tinc un pasLAmsaport que diu:
DO"Ha nacido LAmen Barcelona,
SI7por lo tanto es español".
MImSi els fills de puta DO7volessin,
SI7no veuríem mai MImel sol.

IndependènciDO7a, d'acord,
MImperò si és revoluciDO7onària;
SI7doncs a mi tant se MImme'n fot
que m'exploti un DO7de casa,
MImun d'Espanya o DO7un mongol:
MImSi els fills de puta DO7volessin,
SI7no veuríem mai MImel sol.

REHo estan tergiLAmversant tot,
FA#7reculem cap al SImfranquisme:
MI7exili, censuLAmra, presó,
DOull buidat LAmper policia,
SI7càstig, ràbia i desconsol:
MImSi els fills de puta DO7volessin,
SI7no veuríem mai MImel sol.

SI7Jo cada cop veig MImmés clar
que el poble diu el DO7que pensa.
SI7D'ell he après aquest proMImverbi,
i amb mútua comDO7plaença
SI7cantem com un hoMImme sol:
MImSi els fills de puta DO7volessin,
SI7no veuríem mai MImel sol.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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