RESi algú se LAmsent al·ludit FA#7i té ales, SImque no voli! MI7El refrany LAmque cantaré DOés adagi LAmde carrer, SI7ja me'l deien al bressol: MImSi els fills de puta DO7volessin, SI7no veuríem MImmai el sol.
REPot ser ens aLAmjupim sovint; FA#7no és per hàSImbit ni caprici, MI7que és per esLAmquivar el calbot DOi esperar el moLAmment propici, SI7tant si es vol com si no es vol: MImSi els fills de puta DO7volessin, SI7no veuríem MImmai el sol.
REAl camp la fruiLAmta es podreix, FA#7hi ha massa inSImtermediaris. MI7"No hi ha plaLAmnificació", DOaixò diuen els LAmdiaris, SI7i així resa el camperol: MImSi els fills de puta DO7volessin, SI7no veuríem MImmai el sol.
REA Suïssa han LAmingressat FA#7milers de miliSImons a cabassos. MI7Després diuen LAmque és l'obrer DOel culpable LAmdels fracassos SI7per lo de Jordi Pujol: MImSi els fills de puta DO7volessin, SI7no veuríem mai MImel sol.
SI7Surten al carrer, MImestan cansats de falses DO7promeses. SI7Sona un tret com un MImfuet, i cau mort, les mans DO7esteses, SI7deixa dona, fills MImi dol: MImSi els fills de puta DO7volessin, SI7no veuríem mai MImel sol.
REHeu d'obliLAmdar, si podeu, FA#7aquells 40 SImanys de glòria. MI7A MI no Em LAmpreocupa gens, DOperquè LAmtinc mala memòria SI7i el cap dur com un pinyol: MImSi els fills de puta DO7volessin, SI7no veuríem MImmai el sol.
RELa unitat LAmno té destí, FA#7l'univers SImno és cap llimona. MI7Tinc un pasLAmsaport que diu: DO"Ha nacido LAmen Barcelona, SI7por lo tanto es español". MImSi els fills de puta DO7volessin, SI7no veuríem mai MImel sol.
IndependènciDO7a, d'acord, MImperò si és revoluciDO7onària; SI7doncs a mi tant se MImme'n fot que m'exploti un DO7de casa, MImun d'Espanya o DO7un mongol: MImSi els fills de puta DO7volessin, SI7no veuríem mai MImel sol.
REHo estan tergiLAmversant tot, FA#7reculem cap al SImfranquisme: MI7exili, censuLAmra, presó, DOull buidat LAmper policia, SI7càstig, ràbia i desconsol: MImSi els fills de puta DO7volessin, SI7no veuríem mai MImel sol.
SI7Jo cada cop veig MImmés clar que el poble diu el DO7que pensa. SI7D'ell he après aquest proMImverbi, i amb mútua comDO7plaença SI7cantem com un hoMImme sol: MImSi els fills de puta DO7volessin, SI7no veuríem mai MImel sol.