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Si em demanau lo greu turment que pas (Acords)

Si em demanau lo greu turment que pas

Acords Acords
Raimon
raimon raimon canta ausias march
raimon raimon canta ausias march
LAm REm MI

LAmSi em demanau lo greu turment que pas,
és pas tan fort que em lleva el dir que REmpasse
i és d'admirar, passant com no em tresMIpasse
ingratitud, portant-me el contraLAmpàs.

LAmMai retrauré de vostra amor un pas,
puix en seguir a vós, honesta, REmmedre
e si raó me fa contrast desMImedre
i és-me lo món sens vós present esLAmcàs.

LAmPasse, penant, un riu de mort lo dia
i en ser per vós me dol fer curta REmvia.

REmPasse, penant, un riu de mort lo dia
i en ser per vós me dol fer curta LAmvia.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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