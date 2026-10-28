LAm REm MI
LAmSi em demanau lo greu turment que pas,
és pas tan fort que em lleva el dir que REmpasse
i és d'admirar, passant com no em tresMIpasse
ingratitud, portant-me el contraLAmpàs.
LAmMai retrauré de vostra amor un pas,
puix en seguir a vós, honesta, REmmedre
e si raó me fa contrast desMImedre
i és-me lo món sens vós present esLAmcàs.
LAmPasse, penant, un riu de mort lo dia
i en ser per vós me dol fer curta REmvia.
REmPasse, penant, un riu de mort lo dia
i en ser per vós me dol fer curta LAmvia.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.