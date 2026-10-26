Intro:
LA RE MIsus4 MI x2 LAÉs Na REdal i a LAca REsa, prop de LAl’arbre,
el
REtió somriu als MIsus4nens MI
que
LAcorren REa la LAcui REna, on, ner LAviosos,
es
REperen que els MIsus4cridem. MI
Si els ve
REies MIsus4→ MIsis…
Sota de
REla manta hi ha jo FA#mguines MIsus4 MI
i un
REdetall FA#mpels grans. MIsus4 MI
Sento al
REgú que crida: ‘Tothom a FA#mtaula, MIsus4 MI
és ho
REra de FA#mdinar’. MIsus4 MI
Si ens ve
REiessis, si ens ve FA#miessis… MIsus4 MI
I si veiessis la pe
REtita com s’enfila a la ca MIdira
i recita un
LAvers, un estel que creua el MIcel,
i el ti
REet, que, entre cava i MIcava,
canta la na
LAdala que amb tu sempre can REtava.
Pastors, aneu a Bet
LAlem i busqueu l’es MItable
on plora un
LAnen que té LA7fred.
Por
REteu roba i al LAguns troncs, i cuideu la MImare
i el petit na
LAdó. LA RE MIsus4 MI x2 LATapo REla pe LAtita, REque ha que LAdat
ador
REmida en el MIsus4sofà, MI LAi l’Ori REol ex LAplica REque té una a LAmiga
a
REla univer MIsus4sitat. MI
Si ens ve
REiessis, si ens ve FA#miessis… MIsus4 MI
I si veiessis com can
REtem, entre cava i MIcava,
aquella na
LAdala que tu sempre can REtaves.
Pastors, aneu a Bet
LAlem i busqueu l’es MItable
on plora un
LAnen que té LA7fred.
Por
REteu roba i al LAguns troncs, i cuideu la MImare
i el petit na
LAdó. LA RE MIsus4 MI x2 LA
el
que
es
Si els ve
Sota de
i un
Sento al
és ho
Si ens ve
I si veiessis la pe
i recita un
i el ti
canta la na
Pastors, aneu a Bet
on plora un
Por
i el petit na
ador
a
Si ens ve
I si veiessis com can
aquella na
Pastors, aneu a Bet
on plora un
Por
i el petit na