Si ens veiessis (Acords)

És Nadal i a casa, prop de l’arbre

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa la festa final
joan dausa la festa final
Intro: LA RE MIsus4 MI x2

LAÉs NaREdal i a LAcaREsa, prop de LAl’arbre,
el REtió somriu als MIsus4nens MI
que LAcorren REa la LAcuiREna, on, nerLAviosos,
esREperen que els MIsus4cridem. MI
Si els veREiesMIsus4→MIsis…

Sota de REla manta hi ha joFA#mguines MIsus4 MI
i un REdetall FA#mpels grans. MIsus4 MI
Sento alREgú que crida: ‘Tothom a FA#mtaula, MIsus4 MI
és hoREra de FA#mdinar’. MIsus4 MI
Si ens veREiessis, si ens veFA#miessis… MIsus4 MI

I si veiessis la peREtita com s’enfila a la caMIdira
i recita un LAvers, un estel que creua el MIcel,
i el tiREet, que, entre cava i MIcava,
canta la naLAdala que amb tu sempre canREtava.
Pastors, aneu a BetLAlem i busqueu l’esMItable
on plora un LAnen que té LA7fred.
PorREteu roba i alLAguns troncs, i cuideu la MImare
i el petit naLAdó.

LA RE MIsus4 MI x2

LATapo REla peLAtita, REque ha queLAdat
adorREmida en el MIsus4sofà, MI
LAi l’OriREol exLAplica REque té una aLAmiga
a REla univerMIsus4sitat. MI
Si ens veREiessis, si ens veFA#miessis… MIsus4 MI

I si veiessis com canREtem, entre cava i MIcava,
aquella naLAdala que tu sempre canREtaves.
Pastors, aneu a BetLAlem i busqueu l’esMItable
on plora un LAnen que té LA7fred.
PorREteu roba i alLAguns troncs, i cuideu la MImare
i el petit naLAdó.

LA RE MIsus4 MI x2
LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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