SOLTot el DOmal humor REque SOLm'encén DOel REcos SOLs'aLAmpaga de REcop. SOLTotes aDOquelles REpors SOLde sobDOte REs'han fos SOLquan LAmet REtinc a prop.
MImTots aquells LAmplans fins fa DOun instant sense SOLfutur, aMImra els veig LAmclars, DOtot és tan gran quan soc REamb tu...
SOLJa no hi ha res que pugui espanMImtar-me si és amb DOtu... DO( Els temors s'amaguen, REres m'espanta si és amb SOLtu. ) Cap somni ja no pot espatMImllar-se FAsi estem junts. ( RESi estem junts... ).
SOLVoldria aturar el temps cada veMImgada quan hi DOets tu... DO( Fer les hores llargues i REaturar-les quan hi SOLets tu ) per no fer cap més tast de nostàlMImgia. Vull ser amb FAtu i fer eREtern cada miSOLnut.
MImDORE SOLMImDORE
SOLAmb tu DOtot és REnou, surSOLten del DOteu REcor SOLbociLAmnets de REcel. SOLEl meu DOnord es REmou, cerSOLcant DOnous REtresors, SOLrere el LAmteu esREtel.
Si MImtu ets aquí, LAm DOels meus matins SOLsón menys feixucs. MImI tant se LAmval si el sol és DOdalt o avui no REsurt.
SOLJa no hi ha res que pugui espanMImtar-me si és amb DOtu... DO( Els temors s'amaguen, REres m'espanta si és amb SOLtu. ) Cap somni ja no pot espatMImllar-se FAsi estem junts. ( RESi estem junts... ).
SOLVoldria aturar el temps cada veMImgada quan hi DOets tu... DO( Fer les hores llargues i REaturar-les quan hi SOLets tu ) per no fer cap més tast de nostàlMImgia. Vull ser amb FAtu i fer eREtern cada miLAnut.
FA#mREMI LAFA#mREMI LAFA#mREMI SOLMI
REDORE
SOLJa no hi ha res que pugui espanMImtar-me si és amb DOtu... DO( Els temors s'amaguen, REres m'espanta si és amb SOLtu. ) Cap somni ja no pot espatMImllar-se FAsi estem junts. ( RESi estem junts... ).
SOLVoldria aturar el temps cada veMImgada quan hi DOets tu... DO( Fer les hores llargues i REaturar-les quan hi SOLets tu ) per no fer cap més tast de nostàlMImgia. Vull ser amb DOtu.