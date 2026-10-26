Si és amb tu (Acords)

Tot el mal humor que m'encén el cos

Acords Acords
Whiskyn's
whiskyn s de la nit al dia
whiskyn s de la nit al dia
SOL MIm DO RE
SOL MIm DO RE
SOL MIm DO RE
FA RE

SOLTot el DOmal humor REque SOLm'encén DOel REcos
SOLs'aLAmpaga de REcop.
SOLTotes aDOquelles REpors
SOLde sobDOte REs'han fos
SOLquan LAmet REtinc a prop.

MImTots aquells LAmplans fins fa
DOun instant sense SOLfutur,
aMImra els veig LAmclars,
DOtot és tan gran quan soc REamb tu...

SOLJa no hi ha res que pugui espanMImtar-me
si és amb DOtu...
DO( Els temors s'amaguen,
REres m'espanta si és amb SOLtu. )
Cap somni ja no pot espatMImllar-se
FAsi estem junts. ( RESi estem junts... ).

SOLVoldria aturar el temps cada veMImgada
quan hi DOets tu...
DO( Fer les hores llargues i
REaturar-les quan hi SOLets tu )
per no fer cap més tast de nostàlMImgia.
Vull ser amb FAtu i fer eREtern cada miSOLnut.

MIm DO RE
SOL MIm DO RE

SOLAmb tu DOtot és REnou, surSOLten del DOteu REcor
SOLbociLAmnets de REcel.
SOLEl meu DOnord es REmou, cerSOLcant DOnous REtresors,
SOLrere el LAmteu esREtel.

Si MImtu ets aquí, LAm
DOels meus matins SOLsón menys feixucs.
MImI tant se LAmval si el sol és DOdalt
o avui no REsurt.

SOLJa no hi ha res que pugui espanMImtar-me
si és amb DOtu...
DO( Els temors s'amaguen,
REres m'espanta si és amb SOLtu. )
Cap somni ja no pot espatMImllar-se
FAsi estem junts. ( RESi estem junts... ).

SOLVoldria aturar el temps cada veMImgada
quan hi DOets tu...
DO( Fer les hores llargues i
REaturar-les quan hi SOLets tu )
per no fer cap més tast de nostàlMImgia.
Vull ser amb FAtu i fer eREtern cada miLAnut.

FA#m RE MI
LA FA#m RE MI
LA FA#m RE MI
SOL MI

RE DO RE

SOLJa no hi ha res que pugui espanMImtar-me
si és amb DOtu...
DO( Els temors s'amaguen,
REres m'espanta si és amb SOLtu. )
Cap somni ja no pot espatMImllar-se
FAsi estem junts. ( RESi estem junts... ).

SOLVoldria aturar el temps cada veMImgada
quan hi DOets tu...
DO( Fer les hores llargues i
REaturar-les quan hi SOLets tu )
per no fer cap més tast de nostàlMImgia.
Vull ser amb DOtu.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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