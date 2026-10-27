SOL MIm DOadd9 RE x2
SOLContinues caMImminant pel món,
DOadd9busques i mires tot REallò que et mou.
SOLTu em vas deixar amb un trosMImset només de vida,
DOadd9des de llavors no paro REde pensar amb tu.
SOLSi estàs amb MImmi, si estàs DOadd9aquí,
i REd’amor que sents per SOLmi.
D’aquells reMImcords que no DOadd9s’han mort,
que REencara guardo dins del SOLcor.
MIm DOadd9 RE
SOLQuan em mires només MImpenso en tot allò
DOadd9de quan em deies que jo REera el teu amor.
SOLTot va acabar amb el MImteu últim somriure,
DOadd9des de llavors no paREro de pensar amb tu.
SOLSi estàs amb MImmi, si estàs DOadd9aquí,
i REd’amor que sents per SOLmi.
D’aquells reMImcords que no DOadd9s’han mort,
que REencara guardo dins del SOLcor.
SOL MIm DOadd9 RE x2
SOLSi estàs amb MImmi, si estàs DOadd9aquí,
i REd’amor que sents per SOLmi.
D’aquells reMImcords que no DOadd9s’han mort,
que REencara guardo dins del SOLcor.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.