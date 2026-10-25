SOL DOadd9



SOL Més lluny de les mun DOadd9 tanyes,

SOL jo vull trobar un DOadd9 racó

SOL per viure sense DOadd9 pressa

SOL i ser l'ombra del DOadd9 teu cos.



Si et quedes. SIm Aah! DO Aah!

Si et quedes amb SOL mi.



SOL No et puc donar ri DOadd9 quesa,

SOL no puc donar- DOadd9 t'ho tot;

SOL puc ser el teu llarg vi DOadd9 atge,

SOL puc ser la llum DOadd9 del sol.



Si et quedes. SIm Aah! DO Aah!

Si et quedes amb SOL mi.



Quan RE estiguis cansada,

jo et LAm donaré repòs;

quan MIm res no vulguis veure,

t'om DO pliré els ulls de flors.

De SIm dia, quan despertis,

vull LAm estar al teu cantó;

vull MIm tenir les mans buides

per DO prendre el teu amor.



SOL Quan se't tanquin les DOadd9 portes,

SOL jo t'obriré el DOadd9 balcó;

SOL quan creguis que estàs DOadd9 sola,

SOL podràs cridar el DOadd9 meu nom.



Si et quedes. SIm Aah! DO Aah!

Si et quedes amb SOL mi.



DOadd9 SOL DOadd9



No RE vull guanyar cap guerra,

no LAm vull ser el teu heroi,

no MIm vull fer cap promesa,

no DO vull entendre el món.

Des SIm pinta les banderes

i LAm fes-ne un gran llençol.

Per MIm sobre les fronteres,

po DO dràs sentir-me a prop.



SOL Més lluny de les mun DOadd9 tanyes,

SOL jo vull trobar un DOadd9 racó

SOL per viure sense DOadd9 pressa

SOL i ser l'ombra del DOadd9 teu cos.



Si et quedes. SIm Aah! DO Aah!

Si et quedes. SIm Aah! DO Aah!

Si et quedes amb SOL mi,

si et que SIm des DO amb mi,

si et que SIm des DO amb mi.