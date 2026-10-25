Si et quedes amb mi (Acords)

Més lluny de les muntanyes

Acords Acords
Sopa de Cabra
sopa de cabra ben endins
sopa de cabra ben endins
SOL DOadd9

SOLMés lluny de les munDOadd9tanyes,
SOLjo vull trobar un DOadd9racó
SOLper viure sense DOadd9pressa
SOLi ser l'ombra del DOadd9teu cos.

Si et quedes. SImAah! DOAah!
Si et quedes amb SOLmi.

SOLNo et puc donar riDOadd9quesa,
SOLno puc donar-DOadd9t'ho tot;
SOLpuc ser el teu llarg viDOadd9atge,
SOLpuc ser la llum DOadd9del sol.

Si et quedes. SImAah! DOAah!
Si et quedes amb SOLmi.

Quan REestiguis cansada,
jo et LAmdonaré repòs;
quan MImres no vulguis veure,
t'omDOpliré els ulls de flors.
De SImdia, quan despertis,
vull LAmestar al teu cantó;
vull MImtenir les mans buides
per DOprendre el teu amor.

SOLQuan se't tanquin les DOadd9portes,
SOLjo t'obriré el DOadd9balcó;
SOLquan creguis que estàs DOadd9sola,
SOLpodràs cridar el DOadd9meu nom.

Si et quedes. SImAah! DOAah!
Si et quedes amb SOLmi.

DOadd9 SOL DOadd9

No REvull guanyar cap guerra,
no LAmvull ser el teu heroi,
no MImvull fer cap promesa,
no DOvull entendre el món.
DesSImpinta les banderes
i LAmfes-ne un gran llençol.
Per MImsobre les fronteres,
poDOdràs sentir-me a prop.

SOLMés lluny de les munDOadd9tanyes,
SOLjo vull trobar un DOadd9racó
SOLper viure sense DOadd9pressa
SOLi ser l'ombra del DOadd9teu cos.

Si et quedes. SImAah! DOAah!
Si et quedes. SImAah! DOAah!
Si et quedes amb SOLmi,
si et queSImdes DOamb mi,
si et queSImdes DOamb mi.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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