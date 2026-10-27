Si et quedes amb mi (Acords)

No et faltaran petons ni avui ni cap dels dies

Acords Acords
Sergi Carbonell
sergi carbonell crisalide
sergi carbonell crisalide
LA MI MI/SOL#

LANo et faltaran peMItons MI/SOL#ni avui ni cap dels dies, LA
la resta de toMItes les vides MI/SOL#que ens queden per viuLAre.
No et faltaran peMItons MI/SOL#quan els matins desperLAtis,
si et MIquedes amb SImi aLAquí.

MIVola LAlliure com un SIoDO#mcell,
que res t'engabiï enMIlloc.
LAEt vull lliure com el MIvent,
tan sols vull FA#mser un refugi a prop SIteu.

MINo et LAfaltarà SIsenDO#mtir
les meves mans com juMIguen
LAdibuixant papallones per la teva esquena nuMIa.
No et faltaFA#mrà sentir com la vida es desborSIda
MIsi et LAquedes amb mi SIaDO#mquí.

MIVola LAlliure com un SIoDO#mcell,
que res t'engabiï enMIlloc.
LAEt vull lliure com el MIvent,
tan sols vull FA#mser un refugi a prop SIteu.

DO#mNomés vull canLAtar-te a cau d’orella una canMIçó,
com una caSI7rícia que espanti la DO#mpor.
Salpar sense LArumb, l’imprevisible, el nostre MIfar.

Vaig recollint SI7plomes per si un dia DO#mcal
cuSIm7rar-te les aLAles quan el món et faci MImal,
eixugar-te les SI7llàgrimes.
FA#mBaSOL#mllar-li a la viLAda i FA#mno deixar-SOL#mte anar LAmai de la SImà. LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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