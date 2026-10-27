LANo et faltaran peMItons MI/SOL#ni avui ni cap dels dies, LA la resta de toMItes les vides MI/SOL#que ens queden per viuLAre. No et faltaran peMItons MI/SOL#quan els matins desperLAtis, si et MIquedes amb SImi aLAquí.
MIVola LAlliure com un SIoDO#mcell, que res t'engabiï enMIlloc. LAEt vull lliure com el MIvent, tan sols vull FA#mser un refugi a prop SIteu.
MINo et LAfaltarà SIsenDO#mtir les meves mans com juMIguen LAdibuixant papallones per la teva esquena nuMIa. No et faltaFA#mrà sentir com la vida es desborSIda MIsi et LAquedes amb mi SIaDO#mquí.
MIVola LAlliure com un SIoDO#mcell, que res t'engabiï enMIlloc. LAEt vull lliure com el MIvent, tan sols vull FA#mser un refugi a prop SIteu.
DO#mNomés vull canLAtar-te a cau d’orella una canMIçó, com una caSI7rícia que espanti la DO#mpor. Salpar sense LArumb, l’imprevisible, el nostre MIfar.
Vaig recollint SI7plomes per si un dia DO#mcal cuSIm7rar-te les aLAles quan el món et faci MImal, eixugar-te les SI7llàgrimes. FA#mBaSOL#mllar-li a la viLAda i FA#mno deixar-SOL#mte anar LAmai de la SImà. LA