Si et va bé (Acords)

Avui veig tan plens els braços

Acords Acords
Sopa de Cabra
SI MI SI MI SI MI SI MI

SIAvui veig tan plens els braços
MIi tan buides les mans;
SIara sento per allà on passo
MIcom creix el desengany.

SIJa el neguit és a les cases,
MIl'amor és un combat;
SIja la gent no gosa creure,
MIperò vol seguir esperant.

SOL#mSi et FA#va SIbé, MItu i jo sense enganys,
SOL#msi et FA#va SIbé, MIno te'n vagis mai,
SOL#msi et FA#va SIbé, MIseguirem caminant,
SItots dos junts, semMIpre endavant.

SIN'hi ha que viuen la tempesta,
MIno dormen mai en pau;
SIn'hi ha que de vegades s'aixequen
MIbuscant la llibertat.

SIPels carrers i per les vies,
MIals camps i a les ciutats,
SIpel teu cor i per la vida,
MIla roda anirà girant.

SOL#mSi et FA#va SIbé, MItu i jo sense enganys,
SOL#msi et FA#va SIbé, MIno te'n vagis mai,
SOL#msi et FA#va SIbé, MIseguirem junts lluitant,
SItots dos semMIpre canviant.

SIS'han vessat ja les paraules,
MIels extrems es van tocant;
SIara ja no hi ha distàncies,
MIavui tots som iguals.

SINo escoltis els que et diguin
MIque tot és negre o blanc,
SIfes cas dels que t'expliquin
MIque tot pot ser veritat.

FA#No SOL#mhi ha ningú que em sàpiga dir
MIquin és el SImillor camí,
FA#no SOL#mhi ha ningú que estigui segur.
MINoSImés tu pots decidir
MIsi SIvols seguir amb mi.

MI SI MI SI MI SI MI

SIOh! MIOh! Oh! Oh!

SOL#mSi et FA#va SIbé, MItu i jo sense enganys,
SOL#msi et FA#va SIbé, MIno te'n vagis mai,
SOL#msi et FA#va SIbé, MIseguirem endavant,
SItots dos, semMIpre canviant.

SOL#mSi et FA#va SIbé, MItu i jo sense enganys,
SOL#msi et FA#va SIbé, MIno te'n vagis mai,
SOL#msi et FA#va SIbé, MIseguirem caminant,
SItots dos junts, semMIpre canviant.

SOL#m FA#

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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