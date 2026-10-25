SI MI SI MI SI MI SI MI
SIAvui veig tan plens els braços
MIi tan buides les mans;
SIara sento per allà on passo
MIcom creix el desengany.
SIJa el neguit és a les cases,
MIl'amor és un combat;
SIja la gent no gosa creure,
MIperò vol seguir esperant.
SOL#mSi et FA#va SIbé, MItu i jo sense enganys,
SOL#msi et FA#va SIbé, MIno te'n vagis mai,
SOL#msi et FA#va SIbé, MIseguirem caminant,
SItots dos junts, semMIpre endavant.
SIN'hi ha que viuen la tempesta,
MIno dormen mai en pau;
SIn'hi ha que de vegades s'aixequen
MIbuscant la llibertat.
SIPels carrers i per les vies,
MIals camps i a les ciutats,
SIpel teu cor i per la vida,
MIla roda anirà girant.
SOL#mSi et FA#va SIbé, MItu i jo sense enganys,
SOL#msi et FA#va SIbé, MIno te'n vagis mai,
SOL#msi et FA#va SIbé, MIseguirem junts lluitant,
SItots dos semMIpre canviant.
SIS'han vessat ja les paraules,
MIels extrems es van tocant;
SIara ja no hi ha distàncies,
MIavui tots som iguals.
SINo escoltis els que et diguin
MIque tot és negre o blanc,
SIfes cas dels que t'expliquin
MIque tot pot ser veritat.
FA#No SOL#mhi ha ningú que em sàpiga dir
MIquin és el SImillor camí,
FA#no SOL#mhi ha ningú que estigui segur.
MINoSImés tu pots decidir
MIsi SIvols seguir amb mi.
MI SI MI SI MI SI MI
SIOh! MIOh! Oh! Oh!
SOL#mSi et FA#va SIbé, MItu i jo sense enganys,
SOL#msi et FA#va SIbé, MIno te'n vagis mai,
SOL#msi et FA#va SIbé, MIseguirem endavant,
SItots dos, semMIpre canviant.
SOL#mSi et FA#va SIbé, MItu i jo sense enganys,
SOL#msi et FA#va SIbé, MIno te'n vagis mai,
SOL#msi et FA#va SIbé, MIseguirem caminant,
SItots dos junts, semMIpre canviant.
SOL#m FA#
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