Si ets de Sabadell (Acords)

No passis de llarg, ja hem arribat

Acords Acords
Pol Cruells
pol cruells casa i vent
pol cruells casa i vent
LANo passis de llarg, ja hem arriSOLbat.
SImTu potser només veus cases LAvelles i unes naus.
Pels amics això sempre va SOLser un camp de futbol
SImi un racó amagat on festeLAjàvem.

Jo vaig néixer aquí, al carrer VaSOLpor,
SImsota un cel tenyit de plom i LAcendra,
i el soroll hipnòtic dels teSOLlers atrafegats
gronSImxava cada nit el meu bresMIsol.

Uh! Uh! SOLUh! Uh! MIUh! Uh! Uh! SOLUh! Uh! MIUh!
SOLmNomés al nostre roDOdal
veus florir els badabaREdocs.

Ens LAcorre un fum tan SOLnegre pels pulREmons
LAque el Ripoll no ens SOLsembla un riu tan REbrut,
que enLAcara veiem SOLvida sota el REPont de la Salut,
però MImno et sé dir el perquè, aiSOLxò es porta a la pell,
si ets de SabaSImdell.

SIm SOL SIm SOL

LAEl meu avi em duia aquí als teSOLlers,
desSImprés de fer alguns trets al club de LAtir.
Aquesta llançadora de, petit, em feia por, eSOLra
com SImsi teixís el meu desLAtí.

Ens passàvem SImhores remenant pel seu taMIller,
inventàvem SImartefactes plens de màgiMIa.
Jo feia casSImtells amb quatre caixes de carMItró,
i els meus SImsúbdits eren cons de MIfil.

Uh! Uh! SOLUh! Uh! MIUh! Uh! Uh! SOLUh! Uh! MIUh!
SOLmAl torrent de ColoDObrers
t'hi pots perdre com si REres.

Ens LAcorre un fum tan SOLnegre pels pulREmons
que LAel Ripoll no ens semSOLbla un riu tan REbrut,
que LAencara veiem vida soSOLta el Pont de la SaRElut,
però MImno et sé dir el perquè, aiSOLxò es porta a la pell,
si ets de SabaSImdell.

SIm SOL SIm SOL

LASi algun altre dia vens per aSOLquí,
SImpara i pren-te un temps per saluLAdar-nos.
Seguirem vivint enmig d'aquest mar de ciSOLment
SImNo passis de llarg, ara hi tens LAcasa.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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