LANo passis de llarg, ja hem arriSOLbat. SImTu potser només veus cases LAvelles i unes naus. Pels amics això sempre va SOLser un camp de futbol SImi un racó amagat on festeLAjàvem.
Jo vaig néixer aquí, al carrer VaSOLpor, SImsota un cel tenyit de plom i LAcendra, i el soroll hipnòtic dels teSOLlers atrafegats gronSImxava cada nit el meu bresMIsol.
Uh! Uh! SOLUh! Uh! MIUh! Uh! Uh! SOLUh! Uh! MIUh! SOLmNomés al nostre roDOdal veus florir els badabaREdocs.
Ens LAcorre un fum tan SOLnegre pels pulREmons LAque el Ripoll no ens SOLsembla un riu tan REbrut, que enLAcara veiem SOLvida sota el REPont de la Salut, però MImno et sé dir el perquè, aiSOLxò es porta a la pell, si ets de SabaSImdell.
SImSOLSImSOL
LAEl meu avi em duia aquí als teSOLlers, desSImprés de fer alguns trets al club de LAtir. Aquesta llançadora de, petit, em feia por, eSOLra com SImsi teixís el meu desLAtí.
Ens passàvem SImhores remenant pel seu taMIller, inventàvem SImartefactes plens de màgiMIa. Jo feia casSImtells amb quatre caixes de carMItró, i els meus SImsúbdits eren cons de MIfil.
Uh! Uh! SOLUh! Uh! MIUh! Uh! Uh! SOLUh! Uh! MIUh! SOLmAl torrent de ColoDObrers t'hi pots perdre com si REres.
Ens LAcorre un fum tan SOLnegre pels pulREmons que LAel Ripoll no ens semSOLbla un riu tan REbrut, que LAencara veiem vida soSOLta el Pont de la SaRElut, però MImno et sé dir el perquè, aiSOLxò es porta a la pell, si ets de SabaSImdell.
SImSOLSImSOL
LASi algun altre dia vens per aSOLquí, SImpara i pren-te un temps per saluLAdar-nos. Seguirem vivint enmig d'aquest mar de ciSOLment SImNo passis de llarg, ara hi tens LAcasa.