Si fos (Acords)

Si fos com tu, no trobaria mai

Acords Acords
Van de Kul
van de kul travessant espais
van de kul travessant espais
SOL RE DO

SOLSi fos com tu, REno troDObaria mai
REel moment d'acabar. MI
SISi fos com DOtu, em perdria i REmai més
SOLem podrien trobar.
RESi fos com tu, no MIpassarien les hores,
SIno hi hauria LAfiREnal… si fos com SOLtu.

De mil colors, REde mil forDOmes et tornes
REi et pots transformar MI
SIi reflexar DOles persones, les ànimes REtristes
SOLque et trobes davant.
I l'amor no poREdria troDObar la sortida
REsi no fos per tu. MI

DOI el sol et parla SOLcada dia,
MIets estels et guarLAden en sa nit.
DOVas buscant un lloc SOLon poder viure,
MIperò tu pertanys a l'infiLAnit. RE

DOLa immensitat fa que perSOLdis les llàgrimes
MIi no puLAguis plorar.
DOI cent cançons cada diSOLa t'omplen el cor i
MIet trobes més LAgran. RE
DOSi fos com tu, no passaSOLrien les hores,
MIno hi hauria fiLAnal… si fos com tu.

DOI el sol et ratlla SOLcada dia,
MIets estels et guarLAden en sa nit.
DOVas cercant un lloc SOLon poder viure,
MIperò tu pertanys a l'infiLAnit. RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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