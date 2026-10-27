DOYe. YeREee!
MImUou! UoSImo!
Té sal a l’esDOquena
i la cara li REbrilla,
i observem els MImpeixos
dins de l’aigua cristal·SImlina.
La pell la té moDOrena
i el sol l’il·luREmina.
Diu que MImuna vida amb mi s’imaSImgina.
Què passaria si ho deixésDOsim tot,
aREgaféssim un dia i ens piMImrem pel món?
Amb SImtu jo faria lo que DOfos, RE
només nosaltres MImdos.
Què passaria si ho deixéssim DOtot,
aREgaféssim un dia i ens piMImrem pel món?
Amb SImtu jo faria lo que DOfos, RE
només nosaltres MImdos.
I ara fem com si no et coDOnec,
que si m’empano em cau la REbaba
i em quedo amb cara de tonMImtet
i només amb una miSImrada.
M’has deixat tot petrifiDOcat
i si et canto estàs de torREnada,
que no tot era com semMImblava
que és millor tal com s’ha queSImdat.
DesconREnectem,
deixa el REmòbil.
Aprofita els moMImments
que aquesta vida et SImdoni.
Mirar als ulls a un aDOmic,
parlar amb algú que et REmoli,
que la vida és MImara,
no deixis que es SImmori.
Té sal a l’esDOquena
i la cara li REbrilla
i observem els MImpeixos
dins de l’aigua cristal·SImlina.
La pell la té moDOrena
però no es diu MaRErina. (na-na-na!)
Diu que MImuna vida amb mi s’imaSImgina.
Què passaria si ho deixésDOsim tot,
aREgaféssim un dia i ens piMImrem pel món?
Amb SImtu jo faria lo que DOfos, RE
només nosaltres MImdos. SIm
Què passaria si ho deiDOxéssim tot,
aREgaféssim un dia i ens piMImrem pel món?
Amb SImtu jo faria lo que DOfos, RE
només nosaltres MImdos. SIm
DOYeeREe!
KasteMImlo, la tieta.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.