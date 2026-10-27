Intro:
SIm FA#m LA MI x2
Si
SImmai no hi soc, FA#mcrida per mi.
Pre
LAgona el nostre somni i MIfes camí.
Si
SImmai no hi soc, FA#mcrida per mi.
Es
LAcampa als vents allò MIque sents.
Si mai no hi
REsoc, crida per FA#mmi.
Si mai no hi
REsoc, crida ben MIfort, perquè… LASoc les quatre barres pintades de MIsang.
Soc la força i l’empenta d’un cop de
FA#mfalç.
Soc el seny i la rauxa d’un poble en
MImarxa. LASoc les quatre barres pintades de MIsang.
Soc la força i l’empenta d’un cop de
FA#mfalç.
Soc el seny i la rauxa d’un poble en
MImarxa. SIm FA#m LA MI x2
Si
SImmai no hi soc, FA#mcrida per mi.
Cri
LAda amb la llengua. Cri MIda amb el cor
que
SImels teus anhels FA#mnaixen aquí.
Són
LAl’ànima que mai no MIha de morir.
Si mai no hi
REets, cridaré per FA#mtu.
Si mai no hi
REets, cridaré ben MIfort, perquè… LASoc les quatre barres pintades de MIsang.
Soc la força i l’empenta d’un cop de
FA#mfalç.
Soc el seny i la rauxa d’un poble en
MImarxa. LASoc les quatre barres pintades de MIsang.
Soc la força i l’empenta d’un cop de
FA#mfalç.
Som un poble que empeny, és un poble va
MIlent. FA#mSom l’orgull caminant per la por. MISom silencis trencats pel valor. FA#mSom el desig que somia el neguit MIperseguit entre els cors de la gent que camina. FA#mSom l’orgull caminant per la por. MISom silencis trencats pel valor. FA#mSom el desig que somia el neguit MIperseguit entre els cors de la gent que camina. RE MI LASoc les quatre barres pintades de MIsang.
Soc la força i l’empenta d’un cop de
FA#mfalç.
Soc el seny i la rauxa d’un poble en
MImarxa. LASoc les quatre barres pintades de MIsang.
Soc la força i l’empenta d’un cop de
FA#mfalç.
Som un poble que empeny, és un poble va
MIlent.
Si
Pre
Si
Es
Si mai no hi
Si mai no hi
Soc la força i l’empenta d’un cop de
Soc el seny i la rauxa d’un poble en
Soc la força i l’empenta d’un cop de
Soc el seny i la rauxa d’un poble en
Si
Cri
que
Són
Si mai no hi
Si mai no hi
Soc la força i l’empenta d’un cop de
Soc el seny i la rauxa d’un poble en
Soc la força i l’empenta d’un cop de
Som un poble que empeny, és un poble va
Soc la força i l’empenta d’un cop de
Soc el seny i la rauxa d’un poble en
Soc la força i l’empenta d’un cop de
Som un poble que empeny, és un poble va