Si mai no hi sóc (Acords)

Si mai no hi soc, crida per mi

Acords Acords
Xeic!
xeic som
xeic som
Intro: SIm FA#m LA MI x2

Si SImmai no hi soc, FA#mcrida per mi.
PreLAgona el nostre somni i MIfes camí.
Si SImmai no hi soc, FA#mcrida per mi.
EsLAcampa als vents allò MIque sents.

Si mai no hi REsoc, crida per FA#mmi.
Si mai no hi REsoc, crida ben MIfort, perquè…

LASoc les quatre barres pintades de MIsang.
Soc la força i l’empenta d’un cop de FA#mfalç.
Soc el seny i la rauxa d’un poble en MImarxa.
LASoc les quatre barres pintades de MIsang.
Soc la força i l’empenta d’un cop de FA#mfalç.
Soc el seny i la rauxa d’un poble en MImarxa.

SIm FA#m LA MI x2

Si SImmai no hi soc, FA#mcrida per mi.
CriLAda amb la llengua. CriMIda amb el cor
que SImels teus anhels FA#mnaixen aquí.
Són LAl’ànima que mai no MIha de morir.

Si mai no hi REets, cridaré per FA#mtu.
Si mai no hi REets, cridaré ben MIfort, perquè…

LASoc les quatre barres pintades de MIsang.
Soc la força i l’empenta d’un cop de FA#mfalç.
Soc el seny i la rauxa d’un poble en MImarxa.
LASoc les quatre barres pintades de MIsang.
Soc la força i l’empenta d’un cop de FA#mfalç.
Som un poble que empeny, és un poble vaMIlent.

FA#mSom l’orgull caminant per la por.
MISom silencis trencats pel valor.
FA#mSom el desig que somia el neguit
MIperseguit entre els cors de la gent que camina.
FA#mSom l’orgull caminant per la por.
MISom silencis trencats pel valor.
FA#mSom el desig que somia el neguit
MIperseguit entre els cors de la gent que camina.

RE MI

LASoc les quatre barres pintades de MIsang.
Soc la força i l’empenta d’un cop de FA#mfalç.
Soc el seny i la rauxa d’un poble en MImarxa.
LASoc les quatre barres pintades de MIsang.
Soc la força i l’empenta d’un cop de FA#mfalç.
Som un poble que empeny, és un poble vaMIlent.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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