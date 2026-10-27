Intro: SIm FA#m LA MI x2



Si SIm mai no hi soc, FA#m crida per mi.

Pre LA gona el nostre somni i MI fes camí.

Si SIm mai no hi soc, FA#m crida per mi.

Es LA campa als vents allò MI que sents.



Si mai no hi RE soc, crida per FA#m mi.

Si mai no hi RE soc, crida ben MI fort, perquè…



LA Soc les quatre barres pintades de MI sang.

Soc la força i l’empenta d’un cop de FA#m falç.

Soc el seny i la rauxa d’un poble en MI marxa.

LA Soc les quatre barres pintades de MI sang.

Soc la força i l’empenta d’un cop de FA#m falç.

Soc el seny i la rauxa d’un poble en MI marxa.



SIm FA#m LA MI x2



Si SIm mai no hi soc, FA#m crida per mi.

Cri LA da amb la llengua. Cri MI da amb el cor

que SIm els teus anhels FA#m naixen aquí.

Són LA l’ànima que mai no MI ha de morir.



Si mai no hi RE ets, cridaré per FA#m tu.

Si mai no hi RE ets, cridaré ben MI fort, perquè…



LA Soc les quatre barres pintades de MI sang.

Soc la força i l’empenta d’un cop de FA#m falç.

Soc el seny i la rauxa d’un poble en MI marxa.

LA Soc les quatre barres pintades de MI sang.

Soc la força i l’empenta d’un cop de FA#m falç.

Som un poble que empeny, és un poble va MI lent.



FA#m Som l’orgull caminant per la por.

MI Som silencis trencats pel valor.

FA#m Som el desig que somia el neguit

MI perseguit entre els cors de la gent que camina.

FA#m Som l’orgull caminant per la por.

MI Som silencis trencats pel valor.

FA#m Som el desig que somia el neguit

MI perseguit entre els cors de la gent que camina.



RE MI



LA Soc les quatre barres pintades de MI sang.

Soc la força i l’empenta d’un cop de FA#m falç.

Soc el seny i la rauxa d’un poble en MI marxa.

LA Soc les quatre barres pintades de MI sang.

Soc la força i l’empenta d’un cop de FA#m falç.

Som un poble que empeny, és un poble va MI lent.