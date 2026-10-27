Si no fos pecat (Acords)

Quan te la van presentar en aquella festa

Acords Acords
Els Pets
els pets brut natural
els pets brut natural
MIQuan te la van SIpresentar SOL#men aquella LAfesta, SI
MIestaves a SIpunt de vomiLAtar d'avorriSIment.
MITu acabaves SIde tallar SOL#mper les raons de LAsempre; SI
MIella sortiSIa amb el miLAllor amic que SItens.

LAQue bonic que es MIveu el mar
SOL#msi el mires des de LAterra! SI
LAque llunyà que es MIfa el soroll del SOL#mtren que LAmai agafaSIrem!

MIÉreu els de SIsempre SOL#men el cau, beLAvent, SI
MIfarts de jugar a SIcartes o miLArar qui allarga SImés.
MIAls disset, tot SIel que és nou SOL#ms'ha de provar LAsempre. SI
MINi tan sols saSIbíeu que feLAia falta paSIper.

LAQue bonic que es MIveu el mar
SOL#msi el mires des de LAterra! SI
LAque llunyà que es MIfa el soroll del SOL#mtren que LAmai agafaSIrem!

Si no LAfos pecat, MI SI
tu LAno t'hi hauSIries MImolestat.
Si no LAfos pecat, MI SI
tot LAhauria queSIdat de LAseguida obliSIdat.

MITancat a l'haSIbitació SOL#mamb la cara caLAlenta. SI
MIMaleïda SIporta, sempre LAfent massa soSIroll.
MITotal, tot per SIun concert SOL#mque va ser una LAmerda, SI
MIperò a veure qui exSIplica als pares que LAno els fan a les SInou.

LAQue bonic que es MIveu el mar
SOL#msi el mires des de LAterra! SI
LAque llunyà que es MIfa el soroll del SOL#mtren que LAmai agafaSIrem!

Si no LAfos pecat, MI SI
tu LAno t'hi hauSIries MImolestat.
Si no LAfos pecat, MI SI
tot LAhauria queSIdat de LAseguida obliSIdat.

Si no LAfos pecat, MI SI
tu LAno t'hi hauSIries MImolestat.
Si no LAfos pecat, MI SI
tot LAhauria queSIdat de LAseguida obliSIdat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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