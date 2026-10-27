MIQuan te la van SIpresentar SOL#men aquella LAfesta, SI MIestaves a SIpunt de vomiLAtar d'avorriSIment. MITu acabaves SIde tallar SOL#mper les raons de LAsempre; SI MIella sortiSIa amb el miLAllor amic que SItens.
LAQue bonic que es MIveu el mar SOL#msi el mires des de LAterra! SI LAque llunyà que es MIfa el soroll del SOL#mtren que LAmai agafaSIrem!
MIÉreu els de SIsempre SOL#men el cau, beLAvent, SI MIfarts de jugar a SIcartes o miLArar qui allarga SImés. MIAls disset, tot SIel que és nou SOL#ms'ha de provar LAsempre. SI MINi tan sols saSIbíeu que feLAia falta paSIper.
LAQue bonic que es MIveu el mar SOL#msi el mires des de LAterra! SI LAque llunyà que es MIfa el soroll del SOL#mtren que LAmai agafaSIrem!
Si no LAfos pecat, MISI tu LAno t'hi hauSIries MImolestat. Si no LAfos pecat, MISI tot LAhauria queSIdat de LAseguida obliSIdat.
MITancat a l'haSIbitació SOL#mamb la cara caLAlenta. SI MIMaleïda SIporta, sempre LAfent massa soSIroll. MITotal, tot per SIun concert SOL#mque va ser una LAmerda, SI MIperò a veure qui exSIplica als pares que LAno els fan a les SInou.
LAQue bonic que es MIveu el mar SOL#msi el mires des de LAterra! SI LAque llunyà que es MIfa el soroll del SOL#mtren que LAmai agafaSIrem!
Si no LAfos pecat, MISI tu LAno t'hi hauSIries MImolestat. Si no LAfos pecat, MISI tot LAhauria queSIdat de LAseguida obliSIdat.
Si no LAfos pecat, MISI tu LAno t'hi hauSIries MImolestat. Si no LAfos pecat, MISI tot LAhauria queSIdat de LAseguida obliSIdat.