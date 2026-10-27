FA#
Si no fos per SItu,
caurien els dies al FA#mar...
Creus que MIdins
d'una miraSIda es veu coFA#rall?
Si no fos per SItu,
vendria les hores FA#del món...
Veus si MIdins d'una feSIrida surt el FA#sol?
RE#mTremolen les DO#mirades,
RE#mtremolen les DO#façanes,
t'enSIlaires...
FA#L'aire que es forma mentre DO#balles
s'emporta el que no imporSIta, veus?
RE#m7Si no fos per tu,
RE#m7si no fos per...
FA#L'aire que es forma mentre DO#balles
s'emporta el que no imporSIta, veus?
RE#mSi no fos per tu...
Si no fos per FA#tu...
Si no fos per SItu,
la vida perdria embranFA#zida,
com si MIno pogués
enSItendre el pas del FA#temps.
Si no fos per SItu,
els monstres em desperFA#tarien.
Si no MIfons la neu, no SIpuc seguir a FA#peu...
RE#mTremolen les DO#mirades,
RE#mtremolen les DO#façanes,
t'enSIlaires...
FA#L'aire que es forma mentre DO#balles
s'emporta el que no imporSIta, veus?
RE#m7Si no fos per tu,
RE#m7si no fos per...
FA#L'aire que es forma mentre DO#balles
s'emporta el que no imporSIta, veus?
RE#mSi no fos per tu...
Si no fos per FA#tu...
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.