AREvui disfruta d'aquest dia, no és una tonteFA#mria, ses coses poden ser increïbles i SImara, com passa de vegades, segur que estàs que SOLflipes, se't veu enamorada.
RENo puc deixar de miFA#mrar el llum que fan SImels teus ulls... Cantant… SOLDurum, dum, durum, durum!
FA#mI ara que és quan SOLtorna el bon LAtemps, FA#mtu em SOLfas sentir conLAtent... LAJo no puc dir que no en vull més si...
REno hi ets, on estiguis venFA#mdré, sa guitarra SImduré, cantaSOLrem cançons, serem els més enamorats REdel món... I on estiguis venFA#mdré, sa guitarra duSImré, cantaSOLrem cançons, serem els més enamorats del món.
RESes hores amb tu voFA#mlen per jardins de vioSImles, recollint coSOLrets, tots dos, de la mà agafadets, REi això és una meraveFA#mlla, al voltant tot és primaSImvera, i tu feliç xiuxiueSOLjant... Durum, durum!
FA#mI ara que és quan SOLtorna el bon LAtemps, FA#mtu em SOLfas sentir conLAtent... LAJo no puc dir que no en vull més si...
REno hi ets, on estiguis venFA#mdré, sa guitarra SImduré, cantaSOLrem cançons, serem els més enamorats REdel món... I on estiguis venFA#mdré, sa guitarra duSImré, cantaSOLrem cançons, serem els més enamorats del món.
REFA#mSImSOL x2
RETu i jo, davant FA#msa posta de sol, no hi ha SImres més en el món que visqui SOLtan profund al meu interiREor, i volant pel FA#mcel, la nostra lluna de SImmel, m'agrades, m'estimes i em SOLmor si em mires i em sent tant que jo ja no sé.
FA#mI ara que és quan SOLtorna el bon LAtemps, FA#mtu em SOLfas sentir conLAtent... Eeeeeeeeeeeeeee! SOL#mJo no puc dir que no en vull més si...
MIno hi ets, on estiguis venSOL#mdré, sa guitarra RE#mduré, cantaLArem cançons, serem els més enamorats MIdel món... I on estiguis venSOL#mdré, sa guitarra duRE#mré, cantaLArem cançons, serem els més enaMImoSOL#mrats RE#mdel món...