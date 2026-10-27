Si no hi ets (Acords)

Avui disfruta d'aquest dia

Acords Acords
Ses Bubotes
RE FA#m SIm SOL

AREvui disfruta d'aquest dia,
no és una tonteFA#mria, ses coses poden ser increïbles
i SImara, com passa de vegades, segur que estàs que SOLflipes, se't veu enamorada.

RENo puc deixar de miFA#mrar el llum que fan SImels teus ulls...
Cantant… SOLDurum, dum, durum, durum!

FA#mI ara que és quan SOLtorna el bon LAtemps,
FA#mtu em SOLfas sentir conLAtent...
LAJo no puc dir que no en vull més si...

REno hi ets, on estiguis venFA#mdré, sa guitarra SImduré,
cantaSOLrem cançons, serem els més enamorats REdel món...
I on estiguis venFA#mdré, sa guitarra duSImré,
cantaSOLrem cançons, serem els més enamorats del món.

RESes hores amb tu voFA#mlen per jardins de vioSImles,
recollint coSOLrets, tots dos, de la mà agafadets,
REi això és una meraveFA#mlla, al voltant tot és primaSImvera,
i tu feliç xiuxiueSOLjant... Durum, durum!

FA#mI ara que és quan SOLtorna el bon LAtemps,
FA#mtu em SOLfas sentir conLAtent...
LAJo no puc dir que no en vull més si...

REno hi ets, on estiguis venFA#mdré, sa guitarra SImduré,
cantaSOLrem cançons, serem els més enamorats REdel món...
I on estiguis venFA#mdré, sa guitarra duSImré,
cantaSOLrem cançons, serem els més enamorats del món.

RE FA#m SIm SOL x2

RETu i jo, davant FA#msa posta de sol, no hi ha SImres més en el món
que visqui SOLtan profund al meu interiREor,
i volant pel FA#mcel, la nostra lluna de SImmel,
m'agrades, m'estimes i em SOLmor si em mires i em sent tant que jo ja no sé.

FA#mI ara que és quan SOLtorna el bon LAtemps,
FA#mtu em SOLfas sentir conLAtent... Eeeeeeeeeeeeeee!
SOL#mJo no puc dir que no en vull més si...

MIno hi ets, on estiguis venSOL#mdré, sa guitarra RE#mduré,
cantaLArem cançons, serem els més enamorats MIdel món...
I on estiguis venSOL#mdré, sa guitarra duRE#mré,
cantaLArem cançons, serem els més enaMImoSOL#mrats RE#mdel món...

SOLTu, tu, turu turu turu tu tu tuu... SI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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