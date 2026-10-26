SOL RE SOL
DO SOL RE x2
SOLCom un seDOcret al fons dels SOLulls,
una MImcançó que DOmai no he REdit,
SOLhi ha un somDOni que s'assembla a SOLtu.
Porta MImel teu nom, DOla meva REnit.
I un neDOguit va calant foc
si ets a prop SOLmeu.
Un deLAmsig sempre eriçant la meva REpell.
Si saSOLbessis un trosset de com et MImvull,
si senDOtissis un pedaç del que he caREllat,
si poSOLguessis veure'ns junts amb els meus MImulls,
si senDOtissis un pedaç el que he caREllat.
SOLPerò REhi ha uSOLna veu que em diu:
DOGuarda SOLalgun REsomni pendent,
SOLque en REel deSOLsig estem més vius,
DOmés que SOLen aREllò que desitgem.
SOLHem camiDOnat velles ciuSOLtats
pels seus carMImrers, enDOtre els faREnals.
SOLTambé he inDOventat les nostres SOLmans
desfent el MImtemps, DOun matí REllarg.
I un neDOguit va calant foc
si ets a prop SOLmeu.
Un deLAmsig sempre eriçant la meva REpell.
Si saSOLbessis un trosset de com et MImvull,
si senDOtissis un pedaç del que he caREllat,
si poSOLguessis veure'ns junts amb els meus MImulls,
si senDOtissis un pedaç el que he caREllat.
SOLPerò REhi ha uSOLna veu que em diu:
DOGuarda SOLalgun REsomni pendent,
SOLque en REel deSOLsig estem més vius,
DOmés que SOLen aREllò que desitSOLgem.
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