RESi tanque els ulls, reSOLcorde tot el que vam LAfer aquelles nits d’esFA#mtiu quan no teníem SImres, unes motxilles SOLbuides i uns bitllets de LAtren.
RELes festes d’un SOLpoble on vam arriLAbar, un sopar a la FA#mfresca amb un got a la SImmà, els nervis a la SOLpanxa abans de comenLAçar.
SImLes primeres cançons, les primeres emoSOLcions, unes guitarres velles, banderes als balREcons, la innocència a la cara, els somnis als pulLAmons. SImBallar entre la gent, llançar un crit al SOLvent, saltar de l’escenari, tocar amb els dits el REcel, sentir-nos com un núvol sota un mar d’esLAtels.
Si tanque els FA#m→SOL→RE→LAulls... Si tanque els FA#m→SOL→RE→LAulls... Si tanque els FA#m→SOL→RE→LAulls... Si tanque els FA#m→SOL→RE→LAulls...
RESOLLAFA#mSImSOLLA x2
RESi tanque els ulls, reSOLcorde tot el que vam LAfer aquelles nits d’esFA#mtiu quan no teníem SImres, unes motxilles SOLbuides i uns bitllets de LAtren.
RELes festes d’un SOLpoble on vam arriLAbar, un sopar a la FA#mfresca amb un got a la SImmà, els nervis a la SOLpanxa abans de comenLAçar.
SImLes primeres cançons, les primeres emoSOLcions, unes guitarres velles, banderes als balREcons, la innocència a la cara, els somnis als pulLAmons. SImBallar entre la gent, llançar un crit al SOLvent, saltar de l’escenari, tocar amb els dits el REcel, sentir-nos com un núvol sota un mar d’esLAtels.
Si tanque els ulls, reFA#mcordo tot el que he estimat i escolto com el SOLcor em torna a bategar. L’alegria senREzilla i l’emoció compartida pel deLAmà que encara hem de guanyar.
Si tanque els FA#m→SOL→RE→LAulls... Si tanque els FA#m→SOL→RE→LAulls...
RESOLLAFA#mSImSOLLA x2
RESi tanque els ulls, reSOLcorde tot el que vam LAfer aquelles nits d’esFA#mtiu quan no teníem SImres, unes motxilles SOLbuides i uns bitllets de LAtren.
REEl soroll de la SOLfesta retronant-me al LAcor, baixant amb les comFA#mparses pel carrer SImmajor, les vergonyes perSOLdudes entre els carreLArons.
SImUns llençols suats davant d’algun porSOLtal, el sabor a mistela, els meus llavis creREmant, tot de robes trencades entre quatre LAmars. SImUnes escales fosques d’un pis que es van SOLdeixar, mirar per la finestra i veure desperREtar un país de cases blanques arrasant la LAmar.
Si tanque els ulls, reFA#mcordo tot el que he estimat i escolto com el SOLcor em torna a bategar. L’alegria senREzilla i l’emoció compartida pel deLAmà que encara hem de guanyar.
Si tanque els FA#m→SOL→RE→LAulls... Si tanque els FA#m→SOL→RE→LAulls...