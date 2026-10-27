Si tanque els ulls (Acords)

Si tanque els ulls, recorde tot el que vam fer

Acords Acords
Obrint Pas
obrint pas coratge
obrint pas coratge
RESi tanque els ulls, reSOLcorde tot el que vam LAfer
aquelles nits d’esFA#mtiu quan no teníem SImres,
unes motxilles SOLbuides i uns bitllets de LAtren.

RELes festes d’un SOLpoble on vam arriLAbar,
un sopar a la FA#mfresca amb un got a la SImmà,
els nervis a la SOLpanxa abans de comenLAçar.

SImLes primeres cançons, les primeres emoSOLcions,
unes guitarres velles, banderes als balREcons,
la innocència a la cara, els somnis als pulLAmons.
SImBallar entre la gent, llançar un crit al SOLvent,
saltar de l’escenari, tocar amb els dits el REcel,
sentir-nos com un núvol sota un mar d’esLAtels.

Si tanque els FA#m→SOL→RE→LAulls...
Si tanque els FA#m→SOL→RE→LAulls...
Si tanque els FA#m→SOL→RE→LAulls...
Si tanque els FA#m→SOL→RE→LAulls...

RE SOL LA FA#m SIm SOL LA x2

RESi tanque els ulls, reSOLcorde tot el que vam LAfer
aquelles nits d’esFA#mtiu quan no teníem SImres,
unes motxilles SOLbuides i uns bitllets de LAtren.

RELes festes d’un SOLpoble on vam arriLAbar,
un sopar a la FA#mfresca amb un got a la SImmà,
els nervis a la SOLpanxa abans de comenLAçar.

SImLes primeres cançons, les primeres emoSOLcions,
unes guitarres velles, banderes als balREcons,
la innocència a la cara, els somnis als pulLAmons.
SImBallar entre la gent, llançar un crit al SOLvent,
saltar de l’escenari, tocar amb els dits el REcel,
sentir-nos com un núvol sota un mar d’esLAtels.

Si tanque els ulls, reFA#mcordo tot el que he estimat
i escolto com el SOLcor em torna a bategar.
L’alegria senREzilla i l’emoció compartida
pel deLAmà que encara hem de guanyar.

Si tanque els FA#m→SOL→RE→LAulls...
Si tanque els FA#m→SOL→RE→LAulls...

RE SOL LA FA#m SIm SOL LA x2

RESi tanque els ulls, reSOLcorde tot el que vam LAfer
aquelles nits d’esFA#mtiu quan no teníem SImres,
unes motxilles SOLbuides i uns bitllets de LAtren.

REEl soroll de la SOLfesta retronant-me al LAcor,
baixant amb les comFA#mparses pel carrer SImmajor,
les vergonyes perSOLdudes entre els carreLArons.

SImUns llençols suats davant d’algun porSOLtal,
el sabor a mistela, els meus llavis creREmant,
tot de robes trencades entre quatre LAmars.
SImUnes escales fosques d’un pis que es van SOLdeixar,
mirar per la finestra i veure desperREtar
un país de cases blanques arrasant la LAmar.

Si tanque els ulls, reFA#mcordo tot el que he estimat
i escolto com el SOLcor em torna a bategar.
L’alegria senREzilla i l’emoció compartida
pel deLAmà que encara hem de guanyar.

Si tanque els FA#m→SOL→RE→LAulls...
Si tanque els FA#m→SOL→RE→LAulls...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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