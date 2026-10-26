Si te'n vas (Acords)

Si te'n vas, fes-ho perquè ja ho tens clar

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto morfina
lax n busto morfina
LA♭m RE♭m SOL♭ SI MI RE♭m MI♭

LA♭mSi te'n RE♭mvas, fes-ho perquè ja ho tens SOL♭clar.
Sense por ni ranSIcor, sense dubtes ni doMIlor,
sense trampa ni traïRE♭mció. Fes-ho perquè tens alMI♭gú millor.

LA♭mNo sé com exRE♭mplicar-te per què no sé què va aturar-me, però SOL♭
que et pot passar SIa tu: allò que creies perMIdut
ho tenies dins i RE♭msurt; ningú no s'ho haviMI♭a endut.

LA♭mDigues-ho ja d'un cop o no RE♭mtornis més,
SOL♭aquesta vegada reSIsistiré.
MIPerò no em facis boig espeRE♭mrant una paraula,
MI♭pren la decisió, és el moment.

LA♭mDeixa'm sense por ni remordiments.
RE♭mDeixa'm, perquè jo hauria SOL♭fet el mateix.
Que no hi ha culSIpable si MIvas enamorar-te,
sé que vaig fallar-te i aRE♭mra em toca pagar a MI♭mi.

LA♭m RE♭m SOL♭ SI MI RE♭m MI♭

No ho LA♭mentenc, ens RE♭mtrobem per tot arSOL♭reu.
És casual i perSIvers, però resulta tan esMItrany,
no puc viure allà on ets RE♭mtu
i no és cap qüestió d'orMI♭gull.

LA♭mEscric per no tornar a fallar-te,
RE♭mestàs a punt d'equivoSOL♭car-te. Com dir
que no tot és perSIdut? El que MIsents no ho sap ningú,
de vegades ni ho saps RE♭mtu; ho tenies dins i MI♭surt.

LA♭mDigues-ho ja d'un cop o no RE♭mtornis més,
SOL♭aquesta vegada reSIsistiré.
MIPerò no em facis boig espeRE♭mrant una paraula,
MI♭pren la decisió, és el moment.

LA♭mDeixa'm sense por ni remordiments.
RE♭mDeixa'm, perquè jo hauria SOL♭fet el mateix.
Que no hi ha culSIpable si MIvas enamorar-te,
sé que vaig fallar-te i aRE♭mra em toca pagar a MI♭mi.

LA♭m RE♭m
SOL♭Aquesta vegada reSIsistiré.
MI RE♭m
MI♭Pren la decisió, és el moment.

LA♭mDeixa'm sense por ni remordiments.
RE♭mDeixa'm, perquè jo hagués SOL♭fet el mateix.
Que no hi ha culSIpable si MIvas enamorar-te,
sé que vaig fallar-te i aRE♭mra em toca pagar a MI♭mi.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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