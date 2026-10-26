Si torno a néixer (Acords)

Si torno a néixer, jo vull ser un ocell

Acords Acords
Gossos
gossos zenit
gossos zenit

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

LA♭ RE♭ LA♭

LA♭Si torno a néixer, jo vull ser un ocell,
neRE♭dar per sobre les teulades
i aLA♭braçar-me amb el vent.
I RE♭m'importarà poc la resta:
gauLA♭diré del moment,
creuaMI♭ré tot el contiLA♭nent.

I si quan RE♭torno tu ets aMI♭quí,
et seguiLA♭ré des de dalt allà on vagis,
seré l'omRE♭bra del teu caMI♭mí,
et taparé el LA♭sol, que no et cremi les ganes
de tornar a RE♭demanar un deMI♭sig
damunt de LA♭l'herba una nit estrellada,
que si poFAmguessis voMI♭lar, series amb LA♭mi.

RE♭ LA♭

LA♭Si torno a néixer, jo vull ser com un peix,
voRE♭lar per sota les onades,
perLA♭seguir algun vaixell
juRE♭gant amb les pitjors tempestes.
GauLA♭diré del moment,
creuaMI♭ré tot el contiLA♭nent.

I si quan RE♭torno tu ets aMI♭quí,
et salLA♭varé quan arribi el naufragi,
seguiré RE♭el rumb del teu desMI♭tí,
li diLA♭ré al mar que no ofegui les ganes
de tornar RE♭a demanar un deMI♭sig
damunt LA♭la sorra una nit estrellada,
que si poFAmguessis voMI♭lar, series amb LA♭mi,
que si poFAmguessis voMI♭lar, series amb LA♭mi.

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