La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
LA♭RE♭LA♭
LA♭Si torno a néixer, jo vull ser un ocell, neRE♭dar per sobre les teulades i aLA♭braçar-me amb el vent. I RE♭m'importarà poc la resta: gauLA♭diré del moment, creuaMI♭ré tot el contiLA♭nent.
I si quan RE♭torno tu ets aMI♭quí, et seguiLA♭ré des de dalt allà on vagis, seré l'omRE♭bra del teu caMI♭mí, et taparé el LA♭sol, que no et cremi les ganes de tornar a RE♭demanar un deMI♭sig damunt de LA♭l'herba una nit estrellada, que si poFAmguessis voMI♭lar, series amb LA♭mi.
RE♭LA♭
LA♭Si torno a néixer, jo vull ser com un peix, voRE♭lar per sota les onades, perLA♭seguir algun vaixell juRE♭gant amb les pitjors tempestes. GauLA♭diré del moment, creuaMI♭ré tot el contiLA♭nent.
I si quan RE♭torno tu ets aMI♭quí, et salLA♭varé quan arribi el naufragi, seguiré RE♭el rumb del teu desMI♭tí, li diLA♭ré al mar que no ofegui les ganes de tornar RE♭a demanar un deMI♭sig damunt LA♭la sorra una nit estrellada, que si poFAmguessis voMI♭lar, series amb LA♭mi, que si poFAmguessis voMI♭lar, series amb LA♭mi.