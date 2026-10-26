Si un dia he de tornar (Acords)

La teva mirada em fa mal

Acords Acords
Sau
MIm SOL RE MIm SOL RE
MIm SOL RE MIm SOL RE

La MImteva miSOLrada em fa REmal,
MImtinc el cor SOLple de REtantes que són com tu.
No m'imMImporta el que DOpensis, REjo no vull torMImnar.
M'està LAmbé ser així, ja no REpuc canviar.

Els REteus ulls parlen per tu.
Intenta LAmno caure, els DOdies t'han vençut.
Ja saps que LAmel temps passa i DOno pots fer-hi res.
Ja no esLAmtic bé aDOquí, me'n haig d'anar,
me'n REvull anar, no em puc quedar.

Si un SOLdia he de torDOnar, no espereu REres de mi,
potser SOLtornaré a comenDOçar
demà quan REsigui lluny d'aquí.
I no MImpuc obliDOdar-me REdels anys que he perMImdut.
Ara és LAmmassa DOtard... Me'n haig d'anar,
me'n REvull anar d'aMImquí.

MIm SOL RE MIm SOL RE

MImNo vull prenSOLdre més parREtit,
MImno més proSOLmeses que REno es poden complir.
Ho he deiMImxat tot a DOcasa, REno vull tenir MImres,
res que em LAmlligui aquí, res per RErecordar.

ArREribaré fins al mar,
i en la disLAmtància DOles ombres del passat
es fondran LAmon la terra DOtrenca l'horitzó,
i el vent LAmdel matí DOm'arrossegarà,
se REm'endurà, em portarà...

Si un SOLdia he de torDOnar, no espereu REres de mi,
potser SOLtornaré a comenDOçar
demà quan REsigui lluny d'aquí.
I no MImpuc obliDOdar-me REdels anys que he perMImdut.
Ara és LAmmassa DOtard... Me'n haig d'anar,
me'n REvull anar d'aMImquí.

MIm SOL RE MIm SOL RE
MIm SOL RE MIm SOL RE

Si un SOLdia he de torDOnar, no espereu REres de mi,
potser SOLtornaré a comenDOçar
demà quan REsigui lluny d'aquí.
I no MImpuc obliDOdar-me REdels anys que he perMImdut.
ASOLra és massa DOtard... Me'n haig REd'anar,
me'n SOLvull anar d'aDOquí,
me'n vull REanar d'aquí,
molt MImlluny DOd'aREquí. MIm

SOL RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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