Si vens prest (Acords)

Si vens prest

Acords Acords
Maria del Mar Bonet
maria del mar bonet ben a prop
maria del mar bonet ben a prop
DO SOL

Si MImvens prest,
SOLencara LAmtrobaràs DOfesta al REm7carrer,
si DOvens SOLprest.

Si vens DOprest,
i un MImtros de sol ataronLAmjat, REmun sol darSOLrer,
FAsi vens SOLprest,
si vens DOprest.

LA7No em cridis pel meu REmnom, ja et MImsentiré.
La FAporta estarà oFAmberta, el camí franc. SOL
La casa és la darrera, arran del DOcamp.

Si MImvens prest,
SOLencara LAmtrobaràs DOfesta al REm7carrer,
si DOvens SOLprest.

Si vens DOprest,
i un tros de MImsol ataronLAmjat, un REmsol darSOLrer,
FAsi vens SOL7prest,
si vens DOprest.

No LA7em cridis pel meu REmnom, ja et sentiMImré.
La FAporta estarà oFAmberta, el camí SOLfranc.
SOL7La casa és la darrera, arDOran del camp.
No LA7em cridis pel meu REmnom, ja et MImsentiré.
FAT'esper amb el FAmcapvespre
SOLdins el carSOL7rer,
si vens DOprest.

LASi vens REtard,
la festa del FA#carrer s'haurà acaFA#mbat.
Si vens MImtard,
amb la nit per comLApany al teu costat.
Si vens REtard,
les flors restaran SOLcloses fins al matí.
Si LAvens tard,
quantes paraules que no s'hauran LA7dit.

Si vens FA#mtaaaaaFAaaMIard,
pitjooRE#oor per a REmi.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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