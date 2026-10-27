Si MImvens prest, SOLencara LAmtrobaràs DOfesta al REm7carrer, si DOvens SOLprest.
Si vens DOprest, i un MImtros de sol ataronLAmjat, REmun sol darSOLrer, FAsi vens SOLprest, si vens DOprest.
LA7No em cridis pel meu REmnom, ja et MImsentiré. La FAporta estarà oFAmberta, el camí franc. SOL La casa és la darrera, arran del DOcamp.
Si MImvens prest, SOLencara LAmtrobaràs DOfesta al REm7carrer, si DOvens SOLprest.
Si vens DOprest, i un tros de MImsol ataronLAmjat, un REmsol darSOLrer, FAsi vens SOL7prest, si vens DOprest.
No LA7em cridis pel meu REmnom, ja et sentiMImré. La FAporta estarà oFAmberta, el camí SOLfranc. SOL7La casa és la darrera, arDOran del camp. No LA7em cridis pel meu REmnom, ja et MImsentiré. FAT'esper amb el FAmcapvespre SOLdins el carSOL7rer, si vens DOprest.
LASi vens REtard, la festa del FA#carrer s'haurà acaFA#mbat. Si vens MImtard, amb la nit per comLApany al teu costat. Si vens REtard, les flors restaran SOLcloses fins al matí. Si LAvens tard, quantes paraules que no s'hauran LA7dit.
Si vens FA#mtaaaaaFAaaMIard, pitjooRE#oor per a REmi.