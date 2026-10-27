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Quan ningú més ho veu

Acords Acords
Pau Vallvé
pau vallve life vest under your seat
pau vallve life vest under your seat

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SI♭

DOmQuan ninMI♭gú més ho SI♭veu,
DOmperò tu MI♭ho vols inSI♭tentar.
DOmQuan, tot MI♭i no enSI♭trar dins els teus DOmplans,
tu te’n mors de gaMI♭nes de veriSI♭tat.

MI♭Quan diuen que no val SI♭la pena,
MI♭però tu hi creus i ho vols FAprovar.

SI♭Doncs endavant!
MI♭Tant se val:
SI♭el que tu creguis
FAés lo imporSI♭tant.
DOmI per MI♭mars i muntanyes,
FAsI cal.

SI♭Que, quan la tomMI♭ba arribi, res FAno haDOmgis de lamentar.
SI♭Per la vida MI♭val la FApeSI♭na lluitar.

DOmSI cosMI♭ta d’imagiSI♭nar
DOmi ningú MI♭et fa SI♭costat,
DOmsi, quan MI♭ho inSI♭tueixes, semDOmpre
t’il·lusiones MI♭i no pots paSI♭rar.

MI♭Si sempre es fa d’una SI♭manera,
MI♭però tu creus que es pot canFAviar.

SI♭Doncs endavant!
MI♭Tant se val:
SI♭el que tu creguis
FAés lo imporSI♭tant.
DOmI per MI♭mars i muntanyes,
FAsI cal.

SI♭Que, quan la tomMI♭ba arribi, res FAno haDOmgis de lamentar.
SI♭Per la vida MI♭val la FApeSI♭na lluitar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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