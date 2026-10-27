MIEm pregunte què ha faSIllat: FA#mquin va ser el nostre error? DO#mI no sé mai què respondre. MIJa n’hi ha prou d’amaSIgar la veritat, FA#mde fingir el que no som. DO#mPer què augmenta la distància MIentre tu i jo?
És difícil accepSItar que la nostra relaFA#mció DO#més una porta tanMIcada amb pany i clau, SIque no es pot recupeFA#mrar un passat sense retorn, DO#mque és moment SOL#mde plantejar-nos el final.
LAMirarem de refer les SInostres vides, MIvolarem SIcadascú pel seu DO#mcostat, LAtractarem de mirar semSIpre avant MIi no deixaSIrem que la LApor ens domine.
MIQueda l’amistat, pots SIcomptar amb mi DO#mper al que necessiLAtes, vine a buscar-me. MIQueden els moments que SIvàrem compartir, DO#mqueda la franquesa LAi la complicitat.
MITinc un record meraveSIllós FA#mde tot el temps que hem conviscut, DO#mhem sigut inseparaMIbles per molts anys; SItanmateix, ens destrosFA#msem sense cap contemplació DO#mara que hem MIperdut les ganes de lluitar.
LAMirarem de refer les SInostres vides, MIvolarem SIcadascú pel seu DO#mcostat, LAtractarem de mirar semSIpre avant MIi no deixaSIrem que la LApor ens domine.
MIQueda l’amistat, pots SIcomptar amb mi DO#mper al que necessiLAtes, vine a buscar-me. MIQueden els moments que SIvàrem compartir, DO#mqueda la franquesa LAi la complicitat.