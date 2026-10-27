Síl·labes de vidre (Acords)

Em pregunte què ha fallat

Acords Acords
Pau Alabajos
pau alabajos teoria del caos
pau alabajos teoria del caos
MIEm pregunte què ha faSIllat:
FA#mquin va ser el nostre error?
DO#mI no sé mai què respondre.
MIJa n’hi ha prou d’amaSIgar la veritat,
FA#mde fingir el que no som.
DO#mPer què augmenta la distància
MIentre tu i jo?

És difícil accepSItar que la nostra relaFA#mció
DO#més una porta tanMIcada amb pany i clau,
SIque no es pot recupeFA#mrar un passat sense retorn,
DO#mque és moment SOL#mde plantejar-nos el final.

LAMirarem de refer les SInostres vides,
MIvolarem SIcadascú pel seu DO#mcostat,
LAtractarem de mirar semSIpre avant
MIi no deixaSIrem que la LApor ens domine.

MIQueda l’amistat, pots SIcomptar amb mi
DO#mper al que necessiLAtes, vine a buscar-me.
MIQueden els moments que SIvàrem compartir,
DO#mqueda la franquesa LAi la complicitat.

MITinc un record meraveSIllós
FA#mde tot el temps que hem conviscut,
DO#mhem sigut inseparaMIbles per molts anys;
SItanmateix, ens destrosFA#msem sense cap contemplació
DO#mara que hem MIperdut les ganes de lluitar.

LAMirarem de refer les SInostres vides,
MIvolarem SIcadascú pel seu DO#mcostat,
LAtractarem de mirar semSIpre avant
MIi no deixaSIrem que la LApor ens domine.

MIQueda l’amistat, pots SIcomptar amb mi
DO#mper al que necessiLAtes, vine a buscar-me.
MIQueden els moments que SIvàrem compartir,
DO#mqueda la franquesa LAi la complicitat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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