SOLSi m'heu de fer callar, SOL7que sigui ara, SOLque sigui ara, SOLara que puc dir no, SOL7i res no teniu SOLper a comprar-me.
FAQue no vull esperar. DOQue sigui ara! SOLQue sigui ara! FAAra que puc sentir DOel pes SOLde tanta basarda. FAQue no em sap cap greu REdur la SOLboca tancada, RE7sou vosaltres qui heu fet DOdel siSOLlenci paraules. FAQue no vull esperar, SOL7que el SOLtemps rovelli l'arma, FAque no vull que la por SOL7tingui més temps SOLper a guanyar-me.
FASi m'heu de fer callar, DOque sigui ara, SOLque sigui ara, FAara que tinc les mans DOper a SOLcanviar de guitarra. FAI no em sap cap greu REdur la SOLboca tancada, RE7sou vosaltres qui heu fet DOdel siSOLlenci paraules.