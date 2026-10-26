Silenci (Acords)

Si m'heu de fer callar

Acords Acords
Lluís Llach
SOL SOL7 FA DO RE RE7

SOLSi m'heu de fer callar,
SOL7que sigui ara,
SOLque sigui ara,
SOLara que puc dir no,
SOL7i res no teniu
SOLper a comprar-me.

FAQue no vull esperar.
DOQue sigui ara!
SOLQue sigui ara!
FAAra que puc sentir
DOel pes SOLde tanta basarda.
FAQue no em sap cap greu
REdur la SOLboca tancada,
RE7sou vosaltres qui heu fet
DOdel siSOLlenci paraules.
FAQue no vull esperar,
SOL7que el SOLtemps rovelli l'arma,
FAque no vull que la por
SOL7tingui més temps SOLper a guanyar-me.

FASi m'heu de fer callar,
DOque sigui ara,
SOLque sigui ara,
FAara que tinc les mans
DOper a SOLcanviar de guitarra.
FAI no em sap cap greu
REdur la SOLboca tancada,
RE7sou vosaltres qui heu fet
DOdel siSOLlenci paraules.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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