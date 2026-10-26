Silenci (Acords)

Sé que no tornaràs

Acords Acords
Whiskyn's
whiskyn s souvenirs
whiskyn s souvenirs
DO#m LA DO#m LA DO#m

LAadd9Sé que MIno tornaràs,
SOL#que he de DO#mviure sense tu.

LAEl camí MIdel fracàs.
FA#T'he buscat DO#mper mil racons,
LAel temps MIal teu costat,
SIun regal que DO#mt'has endut,
MI6deixant-me LAplenes MIles mans
SOL#mde misèFA#ries i LAde pors.
SOL#Ets tan delicat
DO#mque trenques SIjust FA#amb pronunciar el teu nom.

LASense haver maltracSOL#tat,
DO#mte'm vas trencar,
LA#mi dels teus boLAcins no hauré de fer valor.
DOEncara DO#mno sé com t'odio,
SOL#mtot i amb els anys FA#msento guardat renMIcor,
MI6però em miro i LAhas tret MIde mi el pitjor.

SIsus4 MI DO#m

LANits vesMItides de SOL#blanc amb orquestra DO#mi sense sons,
LAperò tu MIem deixes penjat
FA#men mig SOL#del ball DO#mde bastons.
LAEl meu cap MIno és capaç,
SIno recorda ja el teu so.

MIFa massa LAtemps que vas MImarxar,
SOL#jo et porto LAclavat al cor.
SOL#Qui sap si el meu DO#mcap ha fet dissabte
SIper llevar el FA#mteu dol
LAi al teu lloc hi ha poSOL#sat
DO#msorolls, batecs, FA#remors, xiulets
LAque ell mateix s'ha inventat
DOper REno sentir-MIse tan sol.
DO#mT'odio tot i SOL#mamb els anys,
LAsento SIguardar-te MIrencor,
DO#mem miro i em LAadd9veig com caaLAaaaaaaaaaaaic!
MIEm miro DO#mi veig com LAadd9caaaaaaaaFA#maaaaaLAadd9aaaaaaaMIaaaic!

MI6 MIsus4 MI DO#m MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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