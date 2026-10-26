LAadd9Sé que MIno tornaràs, SOL#que he de DO#mviure sense tu.
LAEl camí MIdel fracàs. FA#T'he buscat DO#mper mil racons, LAel temps MIal teu costat, SIun regal que DO#mt'has endut, MI6deixant-me LAplenes MIles mans SOL#mde misèFA#ries i LAde pors. SOL#Ets tan delicat DO#mque trenques SIjust FA#amb pronunciar el teu nom.
LASense haver maltracSOL#tat, DO#mte'm vas trencar, LA#mi dels teus boLAcins no hauré de fer valor. DOEncara DO#mno sé com t'odio, SOL#mtot i amb els anys FA#msento guardat renMIcor, MI6però em miro i LAhas tret MIde mi el pitjor.
SIsus4MIDO#m
LANits vesMItides de SOL#blanc amb orquestra DO#mi sense sons, LAperò tu MIem deixes penjat FA#men mig SOL#del ball DO#mde bastons. LAEl meu cap MIno és capaç, SIno recorda ja el teu so.
MIFa massa LAtemps que vas MImarxar, SOL#jo et porto LAclavat al cor. SOL#Qui sap si el meu DO#mcap ha fet dissabte SIper llevar el FA#mteu dol LAi al teu lloc hi ha poSOL#sat DO#msorolls, batecs, FA#remors, xiulets LAque ell mateix s'ha inventat DOper REno sentir-MIse tan sol. DO#mT'odio tot i SOL#mamb els anys, LAsento SIguardar-te MIrencor, DO#mem miro i em LAadd9veig com caaLAaaaaaaaaaaaic! MIEm miro DO#mi veig com LAadd9caaaaaaaaFA#maaaaaLAadd9aaaaaaaMIaaaic!