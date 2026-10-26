DO#m LA DO#m LA DO#m



LAadd9 Sé que MI no tornaràs,

SOL# que he de DO#m viure sense tu.



LA El camí MI del fracàs.

FA# T'he buscat DO#m per mil racons,

LA el temps MI al teu costat,

SI un regal que DO#m t'has endut,

MI6 deixant-me LA plenes MI les mans

SOL#m de misè FA# ries i LA de pors.

SOL# Ets tan delicat

DO#m que trenques SI just FA# amb pronunciar el teu nom.



LA Sense haver maltrac SOL# tat,

DO#m te'm vas trencar,

LA#m i dels teus bo LA cins no hauré de fer valor.

DO Encara DO#m no sé com t'odio,

SOL#m tot i amb els anys FA#m sento guardat ren MI cor,

MI6 però em miro i LA has tret MI de mi el pitjor.



SIsus4 MI DO#m



LA Nits ves MI tides de SOL# blanc amb orquestra DO#m i sense sons,

LA però tu MI em deixes penjat

FA#m en mig SOL# del ball DO#m de bastons.

LA El meu cap MI no és capaç,

SI no recorda ja el teu so.



MI Fa massa LA temps que vas MI marxar,

SOL# jo et porto LA clavat al cor.

SOL# Qui sap si el meu DO#m cap ha fet dissabte

SI per llevar el FA#m teu dol

LA i al teu lloc hi ha po SOL# sat

DO#m sorolls, batecs, FA# remors, xiulets

LA que ell mateix s'ha inventat

DO per RE no sentir- MI se tan sol.

DO#m T'odio tot i SOL#m amb els anys,

LA sento SI guardar-te MI rencor,

DO#m em miro i em LAadd9 veig com caa LA aaaaaaaaaaaic!

MI Em miro DO#m i veig com LAadd9 caaaaaaaa FA#m aaaaa LAadd9 aaaaaaa MI aaaic!



MI6 MIsus4 MI DO#m MI