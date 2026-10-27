MImSense que poguessis SOLveure’m REi minuciosaLAmment, MImhe planejat a les SOLfosques el REmeu gran pla d’escapaLAmment. MImTemps i temps aguantant SOLguerra, finREgint tenir il·lusiLAmó. MImEnganyant-te a consciSOLència, REdonant-te sempre la raLAmó.
DOSilenciMImós i paciDOent, he esMImperat el moDO→MImment, sentat al teu cosREtat, tranquil·laDOment. I a l’hoMImra d’atacar, DOno em MImtremola la DO→MImmà, armant-me de vaRElor sense dubDOtar.
MImPotser jo tinc la sang SOLfreda REi no sóc pas vaLAmlent, MImperò poc a poc i cada SOLdia, REtu m’has matat d’avorriLAmment. MImI m’és igual si ara t’empreSOLnyes o creus REque això és traïciLAmó. MImSe m’ha acabat la paciSOLència, REara vull ser un gran caLAmbró!
DOSilenciMImós i paciDOent, he esMImperat el moDO→MImment, sentat al teu cosREtat, tranquil·laDOment. I a l’hoMImra d’atacar, DOno em MImtremola la DO→MImmà, armant-me de vaRElor sense dubDOtar.