Silenciós i pacient (Acords)

Sense que poguessis veure’m i minuciosament

Acords Acords
Quart Primera
quart primera pellicules
quart primera pellicules
MImSense que poguessis SOLveure’m REi minuciosaLAmment,
MImhe planejat a les SOLfosques el REmeu gran pla d’escapaLAmment.
MImTemps i temps aguantant SOLguerra, finREgint tenir il·lusiLAmó.
MImEnganyant-te a consciSOLència, REdonant-te sempre la raLAmó.

DOSilenciMImós i paciDOent, he esMImperat el moDO→MImment,
sentat al teu cosREtat, tranquil·laDOment.
I a l’hoMImra d’atacar, DOno em MImtremola la DO→MImmà,
armant-me de vaRElor sense dubDOtar.

MImPotser jo tinc la sang SOLfreda REi no sóc pas vaLAmlent,
MImperò poc a poc i cada SOLdia, REtu m’has matat d’avorriLAmment.
MImI m’és igual si ara t’empreSOLnyes o creus REque això és traïciLAmó.
MImSe m’ha acabat la paciSOLència, REara vull ser un gran caLAmbró!

DOSilenciMImós i paciDOent, he esMImperat el moDO→MImment,
sentat al teu cosREtat, tranquil·laDOment.
I a l’hoMImra d’atacar, DOno em MImtremola la DO→MImmà,
armant-me de vaRElor sense dubDOtar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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