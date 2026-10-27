RETres o quatre gotes delaSOLtant pluja de nit MImfiltren el FA#msol per la fiSImnestra. REGuaito com reposes nua SOLdes dels peus del llit MImamb un poFA#msat ple de tenSImdresa.
FA#mOh!SImQuantes nits acaroMImnant els teus dits FA#mfebles. Oh!SImQuants matins MImcom el que ara FA#mtinc, MImtebi com un LAfil… de roba. RE
Amagats de SImtanta gent que FA#mparla, MImteixim cerFA#mteses MImamb la miLArada. RESom tan FA#mlluny d'aSImquest soroll salFA#mvatMImge que ens fem enFA#mtendre MImsense paLAraules.
REDos o tres cabells mandrosos SOLpinten els coixins MImamb el FA#mcolor d'aquesta SImtarda. RESento com camines pel so SOLdolç del teu vestit MImque entre les FA#mcuixes et deSImlata.
FA#mOh!SImQuants matins entreMImllaçant-nos com de FA#mpedra. Oh!SImQuantes nits MImcom la que ara FA#mtinc, MImtèbia com la LAllum… d'espelma. RE
Amagats de SImtantes veus esFA#mtranyes, MImamb els siFA#mlenMImcis omplim paiLAsatges. REMés enllà d'aFA#mquest soroll tan SImasMImpre, que ens fem enFA#mtendre MImsense paLAraules. REAmagats de SImtanta gent que FA#mparMImla, teixim cerFA#mteses MImamb la miLArada. RESom tan FA#mlluny d'aSImquest soroll salFA#mvatMImge que ens fem enFA#mtendre MImsense paLAraules. MImQue ens fem enFA#mtenMImdre sense paLAraules…
RETres o quatre gotes delaSOLtant pluja de nit MImfiltren el FA#msol per la fiSImnestra. REGuaito com reposes nua SOLdes dels peus del llit MImamb un poFA#msat ple de tenSImdresa.