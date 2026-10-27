Silencis ft. Lluís Gavaldà (Acords)

Tres o quatre gotes delatant pluja de nit filtren el sol per la finestra

Acords Acords
Josep Thió
josep thio 5000 nits
josep thio 5000 nits
RETres o quatre gotes delaSOLtant pluja de nit MImfiltren el FA#msol per la fiSImnestra.
REGuaito com reposes nua SOLdes dels peus del llit MImamb un poFA#msat ple de tenSImdresa.

FA#mOh!SImQuantes nits acaroMImnant els teus dits FA#mfebles.
Oh!SImQuants matins MImcom el que ara FA#mtinc, MImtebi com un LAfil… de roba. RE

Amagats de SImtanta gent que FA#mparla, MImteixim cerFA#mteses MImamb la miLArada.
RESom tan FA#mlluny d'aSImquest soroll salFA#mvatMImge que ens fem enFA#mtendre MImsense paLAraules.

REDos o tres cabells mandrosos SOLpinten els coixins MImamb el FA#mcolor d'aquesta SImtarda.
RESento com camines pel so SOLdolç del teu vestit MImque entre les FA#mcuixes et deSImlata.

FA#mOh!SImQuants matins entreMImllaçant-nos com de FA#mpedra.
Oh!SImQuantes nits MImcom la que ara FA#mtinc, MImtèbia com la LAllum… d'espelma. RE

Amagats de SImtantes veus esFA#mtranyes, MImamb els siFA#mlenMImcis omplim paiLAsatges.
REMés enllà d'aFA#mquest soroll tan SImasMImpre, que ens fem enFA#mtendre MImsense paLAraules.
REAmagats de SImtanta gent que FA#mparMImla, teixim cerFA#mteses MImamb la miLArada.
RESom tan FA#mlluny d'aSImquest soroll salFA#mvatMImge que ens fem enFA#mtendre MImsense paLAraules.
MImQue ens fem enFA#mtenMImdre sense paLAraules…

RETres o quatre gotes delaSOLtant pluja de nit MImfiltren el FA#msol per la fiSImnestra.
REGuaito com reposes nua SOLdes dels peus del llit MImamb un poFA#msat ple de tenSImdresa.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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