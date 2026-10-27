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Simfonia núm. 3 (d’un temps, d’uns botons) (Acords)

Amb les sabates descordades

Acords Acords
Pau Riba
FAAmb les sabates MImdescordades,
REmsense mitSOLjons als DOpeus,
FAamb un barret de paMImlla al cap,
REmple de boSOLtons,
FAhe anat a seure al jardinet dels MImlliris
REmen SOLespera del bon DOtemps. MIm
FAAnava per la reMI7gadora de zenc
LAmque es mor de set des de SOLl'estiu,
FAperò, en decantar el MImcos de la cadira,
REmse n'han anat tots els DObotons. MIm

LAmI m'he posat a SOLriure
FAde tan babau com MImsoc.
REmI m'he posat a DOriure MIm
LAmde tan babau SOLcom soc.

FAEl terra MImple de botons blancs,
REmel sol encara DOfresc i l'aiMImre fi,
LAmcom una manSOLdra, FAcom una MImson,
REmm'han fet DOposar malalt de MImpoesia.

LAmUs penSOLsareu que és FAtot una MImmentida,
REmperò jo no us diré ni sí ni DOno.MImAi, ai, ai!
LAmUs pensareu que és SOLtot una mentida,
FAperò jo no us MImdiré ni REmsí ni DOno.

FA MIm
REm DO MIm FA DO SOL SOL7 DO
FAm DO
FANomés m'he tret una MI7sabata
LAmperquè se m'ha aSOLdormit un peu,
FAi ha vingut una MImmosca,
REmsegurament la del bon DOtemps. MIm

LAmI m'ha semblat sigSOLnificatiu
FAi m'he posat MImcontent.
REmI m'ha semblat DOsignificatiu MIm
LAmi m'he poSOLsat content.

FADiria que ja MImsom a la primavera
REmperquè sento DOl'olor que fa, MIm
LAmi és l'hòstia de SOLbonic
FAel terra ple de boMImtons,
REmels cucs de DOSant Antoni. MIm

LAmEl peu SOLadorFAmit al MImsol,
REmla regadora i les herbes DOdel jardí. MImAi, ai, ai!
LAmEl peu SOLadormit i FAal sol,
MImla regadora i les REmherbes del DOjardí.

MIm SOL DO
MIm SOL DO FA DO SOL SOL7 DO
FAm DO
MImPerò quina por, LAmsi vingués algú
SOLi em trobés adorFAmit el peu
SOLi tots els... boDOtons per terra
MImi la regadora, LAmsense mitjons
SOLi el barret al cap, FAi el barret al cap
MImtot SOLple de... DObotons.
MImPerò quina por… LAmPerò quina por,
SOLquina por que em fa, FAquina por que em fa!
MImNa na REmná... na na na DOna, na na…

REm SOL DO
REm SOL DO FA DO SOL SOL7 DO
FAm DO
FAAmb les sabates MImdescordades,
REmsense SOLmitjons als DOpeus,
FAamb un barret de paMImlla al cap,
REmple de SOLbotons,
FAhe anat a seure al jardinet dels MImlliris
REmen SOLespera del bon DOtemps. MIm
FA LAm SOL FA MIm REm SOL DO
REmPer a un SOLsimple viaDOnant.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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