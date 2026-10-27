FAAmb les sabates MImdescordades, REmsense mitSOLjons als DOpeus, FAamb un barret de paMImlla al cap, REmple de boSOLtons, FAhe anat a seure al jardinet dels MImlliris REmen SOLespera del bon DOtemps. MIm FAAnava per la reMI7gadora de zenc LAmque es mor de set des de SOLl'estiu, FAperò, en decantar el MImcos de la cadira, REmse n'han anat tots els DObotons. MIm
LAmI m'he posat a SOLriure FAde tan babau com MImsoc. REmI m'he posat a DOriure MIm LAmde tan babau SOLcom soc.
FAEl terra MImple de botons blancs, REmel sol encara DOfresc i l'aiMImre fi, LAmcom una manSOLdra, FAcom una MImson, REmm'han fet DOposar malalt de MImpoesia.
LAmUs penSOLsareu que és FAtot una MImmentida, REmperò jo no us diré ni sí ni DOno.MImAi, ai, ai! LAmUs pensareu que és SOLtot una mentida, FAperò jo no us MImdiré ni REmsí ni DOno.
FAMIm REmDOMImFADOSOLSOL7DO FAmDO FANomés m'he tret una MI7sabata LAmperquè se m'ha aSOLdormit un peu, FAi ha vingut una MImmosca, REmsegurament la del bon DOtemps. MIm
FADiria que ja MImsom a la primavera REmperquè sento DOl'olor que fa, MIm LAmi és l'hòstia de SOLbonic FAel terra ple de boMImtons, REmels cucs de DOSant Antoni. MIm
LAmEl peu SOLadorFAmit al MImsol, REmla regadora i les herbes DOdel jardí. MImAi, ai, ai! LAmEl peu SOLadormit i FAal sol, MImla regadora i les REmherbes del DOjardí.
MImSOLDO MImSOLDOFADOSOLSOL7DO FAmDO MImPerò quina por, LAmsi vingués algú SOLi em trobés adorFAmit el peu SOLi tots els... boDOtons per terra MImi la regadora, LAmsense mitjons SOLi el barret al cap, FAi el barret al cap MImtot SOLple de... DObotons. MImPerò quina por… LAmPerò quina por, SOLquina por que em fa, FAquina por que em fa! MImNa na REmná... na na na DOna, na na…
REmSOLDO REmSOLDOFADOSOLSOL7DO FAmDO FAAmb les sabates MImdescordades, REmsense SOLmitjons als DOpeus, FAamb un barret de paMImlla al cap, REmple de SOLbotons, FAhe anat a seure al jardinet dels MImlliris REmen SOLespera del bon DOtemps. MIm FALAmSOLFAMImREmSOLDO REmPer a un SOLsimple viaDOnant.