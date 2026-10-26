Intro:
SOL DO SOLEls segons que van des del record,
sobre una línia
DOfina, cap al fons del menjador.
Dibuixo una fi
MImnestra amb el dit a la paret
i l'obro per dei
RExar passar aquest sol vestit de fred. SOLSimplement m'agrada aquella olor,
aquella de les
DOcoses que no hem dit però sé que hi són,
l'olor de les es
MImtones que hem perdut per tants carrers,
la de les branques
REd'arbre que aquests dies són avets.
Simple
DOment somric perquè no tinc cap SImpressa,
ara
MImque els teus guants m'a REbriguen bé les DOmans.
Manda
LAmrines, llums de fira i més de REsembres
que hem anat pas
DOsant. SOL MIm→ RE→ DO→ SIm LAm RE SOLJugues amb la llana del jersei
i fas cercles hip
DOnòtics mentre mires el cartell
d'alguna foto an
MImtiga des del món a tot color,
aquell punt just de
REriure que es barreja amb la tristor. SOLSimplement m'agrada creure en res,
només en les es
DOtones que passem sense cap pes,
aquelles que des
MImperten una mena de calor,
aquelles tan i
REdiotes que potser no entenc ni jo...
Simple
DOment somric perquè no tinc cap SImpressa,
ara
MImque els teus guants m'a REbriguen bé les DOmans.
Manda
LAmrines, llums de fira i més de REsembres
que hem anat pas
SOLsant i ens REqueden MImtan a REvall.
Simple
DOment avui et miro sense SImpressa.
Canço
MImnetes dilu REïdes dins del DOvi.
Sempre em
LAmdius si falta molt per prima REvera,
però avui som a
FA→ LAmquí. FA LAm MIm FA MIm RE
Simple
DOment somric perquè no tinc cap SImpressa,
ara
MImque els teus guants m'a REbriguen bé les DOmans.
Manda
LAmrines, llums de fira i més de REsembres
que hem anat pas
SOLsant i ens REqueden MImtan a REvall.
Simple
DOment avui et miro sense SImpressa.
Canço
MImnetes dilu REïdes dins del DOvi.
Sempre em
LAmdius si falta molt per prima REvera,
però avui som a
DO→ SOLquí. MIm→ RE→ DO→ SIm LAm RE SOL
sobre una línia
Dibuixo una fi
i l'obro per dei
aquella de les
l'olor de les es
la de les branques
Simple
ara
Manda
que hem anat pas
i fas cercles hip
d'alguna foto an
aquell punt just de
només en les es
aquelles que des
aquelles tan i
Simple
ara
Manda
que hem anat pas
Simple
Canço
Sempre em
però avui som a
Simple
ara
Manda
que hem anat pas
Simple
Canço
Sempre em
però avui som a