Simplement (Acords)

Els segons que van des del record

Acords Acords
Blaumut
Intro: SOL DO

SOLEls segons que van des del record,
sobre una línia DOfina, cap al fons del menjador.
Dibuixo una fiMImnestra amb el dit a la paret
i l'obro per deiRExar passar aquest sol vestit de fred.

SOLSimplement m'agrada aquella olor,
aquella de les DOcoses que no hem dit però sé que hi són,
l'olor de les esMImtones que hem perdut per tants carrers,
la de les branques REd'arbre que aquests dies són avets.

SimpleDOment somric perquè no tinc cap SImpressa,
ara MImque els teus guants m'aREbriguen bé les DOmans.
MandaLAmrines, llums de fira i més deREsembres
que hem anat pasDOsant. SOL

MIm→ RE→ DO→ SIm
LAm RE

SOLJugues amb la llana del jersei
i fas cercles hipDOnòtics mentre mires el cartell
d'alguna foto anMImtiga des del món a tot color,
aquell punt just de REriure que es barreja amb la tristor.

SOLSimplement m'agrada creure en res,
només en les esDOtones que passem sense cap pes,
aquelles que desMImperten una mena de calor,
aquelles tan iREdiotes que potser no entenc ni jo...

SimpleDOment somric perquè no tinc cap SImpressa,
ara MImque els teus guants m'aREbriguen bé les DOmans.
MandaLAmrines, llums de fira i més deREsembres
que hem anat pasSOLsant i ens REqueden MImtan aREvall.

SimpleDOment avui et miro sense SImpressa.
CançoMImnetes diluREïdes dins del DOvi.
Sempre em LAmdius si falta molt per primaREvera,
però avui som aFA→LAmquí.

FA LAm MIm FA MIm RE

SimpleDOment somric perquè no tinc cap SImpressa,
ara MImque els teus guants m'aREbriguen bé les DOmans.
MandaLAmrines, llums de fira i més deREsembres
que hem anat pasSOLsant i ens REqueden MImtan aREvall.

SimpleDOment avui et miro sense SImpressa.
CançoMImnetes diluREïdes dins del DOvi.
Sempre em LAmdius si falta molt per primaREvera,
però avui som aDO→SOLquí.

MIm→ RE→ DO→ SIm
LAm RE SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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