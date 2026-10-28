MImT'oloro a lo lluny,
DO7la vida en un puny,
SIt'oloro des d'ahir,
MImsegur que és el destí.
MImT'oloro prèviament,
DO7la ment em fa delir.
SILa fi del meu camí
LAmés DOcauSIre al mateix pou que tu.
LAmI espantar-nos junts
MImi visitar els difunts,
SIprovar l'LSD,
MImplantar un cirerer,
LAmtrucar a l'hospital i dir que
MImno REens DOfa mal res,
DO7comprar-nos tres coixins
SIi compartir-ne un i mig.
DOmaj7 SI
MImM'he llevat i no hi ets.
DO7Digue'm que no has fugit,
SIpotser seria millor
MImque saber que només t'he escrit.
MImPensar que ets a Estocolm,
DO7potser rememorant
SIallò que un dia vam ser.
LAmEstà DOneSIvant al meu cervell.
LAmJa no ens espantem junts
MImni visitem els difunts,
SIs'ha acabat l'LSD
MImi només divisem xiprers.
LAmMai més ballarem junts
MImal REbell DOmig del menjador,
DO7i l'únic fum que compartim
SIés el de les cendres
SIdel nostre amor.
DOmaj7 SI
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.