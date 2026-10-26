Singalele (Acords)

Tants anys, volent fer tantes coses

Acords Acords
Doctor Prats
Tants MIanys, voLAlent fer tantes MIcoses
bruSIlant la realiMI→LA→MI→SItat,
tants MIanys, creLAmant totes les MIhores
penSIsant en què diMIran.

SingaLAlele! MISingaleSIlelele!
MISingaLAleMIle! SinSIgalele!
MISingaLAlele! MISingaleSIlelele!
MISinLAgaMIleSIle!

Tants MIanys, voLAlent fer tantes MIcoses
bruSIlant la realiMI→LA→MI→SItat,
tants MIanys, creLAmant totes les MIhores
penSIsant en què diMI→LA→MI→SIran.

Són MItants anys LAd'inútils espeMIrances,
de SIno saber on aMI→LA→MI→SInar,
tants MIanys creLAient que era menMItida
el SIque t'explicaMIran.

Ja és DO#mtard per creure que les SOL#mcoses,
depèn de com les LAmiris,
van perdent senMItit.

DesDO#mprés de caure mil veSOL#mgades,
que és menys del que et penLAsaves,
t'aixeques i somMIrius.

I DO#mmai dels mals sospitaSOL#mríem
que aquell diumenge al LAvespre
poguéssim obliMIdar
allò que et van DO#mdir.
Que és només mirant SOL#menrere
quan te n'aLAdones que tot anirà SIbé.

MISingaLAlele! Que MIse'ns en vagi SIde les mans.
MISingaLAlele! I aMInem-ho a fer senSIse pensar.
MISingaLAlele! AMIpaga el llum de SIla ciutat,
LAi és que han estat tants anys
SIque torna a començar.

MISingaLAlele! Que MIse'ns en vagi SIde les mans.
MISingaLAlele! I aMInem-ho a fer senSIse pensar.
MISingaLAlele! AMIpaga el llum de SIla ciutat.
LASingaleSIle!

Tants MIanys penLAsant en la reMIvolta
busSIcant un ideMIal, LA MI SI
tants MIanys, seLAguint fent-te la MIforta
creSIient que ho tens tan MIclar. LA MI SI

Són MItants anys LAremant a la deMIriva
criSIdant el teu resMI→LA→MI→SIcat,
tants MIanys moLArint acompaMInyada
esSIclava del pasMIsat.

Ja és DO#mtard per creure que les SOL#mcoses,
depèn de com les LAmiris,
van perdent senMItit.

DesDO#mprés de caure mil veSOL#mgades,
que és menys del que et penLAsaves,
t'aixeques i somMIrius.

I DO#mmai dels mals sospitaSOL#mríem
que aquell diumenge al LAvespre
poguéssim obliMIdar
allò que et van DO#mdir.
Que és només mirant SOL#menrere
quan te n'aLAdones que tot anirà SIbé.

MISingaLAlele! Que MIse'ns en vagi SIde les mans.
MISingaLAlele! I aMInem-ho a fer senSIse pensar.
MISingaLAlele! AMIpaga el llum de SIla ciutat,
LAi és que han estat tants anys
SIque torna a començar.

MISingaLAlele! Que MIse'ns en vagi SIde les mans.
MISingaLAlele! I aMInem-ho a fer senSIse pensar.
MISingaLAlele! AMIpaga el llum de SIla ciutat.
LASingaleSIle!

MISingaLAlele! MISingaleSIlelele!
MISingaLAleMIle! SinSIgalele!
MISingaLAlele! MISingaleSIlelele!
MISinLAgaMIleSIle!

MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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