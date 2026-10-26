Tants
MIanys, vo LAlent fer tantes MIcoses
bru
SIlant la reali MI→ LA→ MI→ SItat,
tants
MIanys, cre LAmant totes les MIhores
pen
SIsant en què di MIran.
Singa
LAlele! MISingale SIlelele! MISinga LAle MIle! Sin SIgalele! MISinga LAlele! MISingale SIlelele! MISin LAga MIle SIle!
Tants
MIanys, vo LAlent fer tantes MIcoses
bru
SIlant la reali MI→ LA→ MI→ SItat,
tants
MIanys, cre LAmant totes les MIhores
pen
SIsant en què di MI→ LA→ MI→ SIran.
Són
MItants anys LAd'inútils espe MIrances,
de
SIno saber on a MI→ LA→ MI→ SInar,
tants
MIanys cre LAient que era men MItida
el
SIque t'explica MIran.
Ja és
DO#mtard per creure que les SOL#mcoses,
depèn de com les
LAmiris,
van perdent sen
MItit.
Des
DO#mprés de caure mil ve SOL#mgades,
que és menys del que et pen
LAsaves,
t'aixeques i som
MIrius.
I
DO#mmai dels mals sospita SOL#mríem
que aquell diumenge al
LAvespre
poguéssim obli
MIdar
allò que et van
DO#mdir.
Que és només mirant
SOL#menrere
quan te n'a
LAdones que tot anirà SIbé. MISinga LAlele! Que MIse'ns en vagi SIde les mans. MISinga LAlele! I a MInem-ho a fer sen SIse pensar. MISinga LAlele! A MIpaga el llum de SIla ciutat, LAi és que han estat tants anys SIque torna a començar. MISinga LAlele! Que MIse'ns en vagi SIde les mans. MISinga LAlele! I a MInem-ho a fer sen SIse pensar. MISinga LAlele! A MIpaga el llum de SIla ciutat. LASingale SIle!
Tants
MIanys pen LAsant en la re MIvolta
bus
SIcant un ide MIal, LA MI SI
tants
MIanys, se LAguint fent-te la MIforta
cre
SIient que ho tens tan MIclar. LA MI SI
Són
MItants anys LAremant a la de MIriva
cri
SIdant el teu res MI→ LA→ MI→ SIcat,
tants
MIanys mo LArint acompa MInyada
es
SIclava del pas MIsat.
Ja és
DO#mtard per creure que les SOL#mcoses,
depèn de com les
LAmiris,
van perdent sen
MItit.
Des
DO#mprés de caure mil ve SOL#mgades,
que és menys del que et pen
LAsaves,
t'aixeques i som
MIrius.
I
DO#mmai dels mals sospita SOL#mríem
que aquell diumenge al
LAvespre
poguéssim obli
MIdar
allò que et van
DO#mdir.
Que és només mirant
SOL#menrere
quan te n'a
LAdones que tot anirà SIbé. MISinga LAlele! Que MIse'ns en vagi SIde les mans. MISinga LAlele! I a MInem-ho a fer sen SIse pensar. MISinga LAlele! A MIpaga el llum de SIla ciutat, LAi és que han estat tants anys SIque torna a començar. MISinga LAlele! Que MIse'ns en vagi SIde les mans. MISinga LAlele! I a MInem-ho a fer sen SIse pensar. MISinga LAlele! A MIpaga el llum de SIla ciutat. LASingale SIle! MISinga LAlele! MISingale SIlelele! MISinga LAle MIle! Sin SIgalele! MISinga LAlele! MISingale SIlelele! MISin LAga MIle SIle! MI
bru
tants
pen
Singa
Tants
bru
tants
pen
Són
de
tants
el
Ja és
depèn de com les
van perdent sen
Des
que és menys del que et pen
t'aixeques i som
I
que aquell diumenge al
poguéssim obli
allò que et van
Que és només mirant
quan te n'a
Tants
bus
tants
cre
Són
cri
tants
es
Ja és
depèn de com les
van perdent sen
Des
que és menys del que et pen
t'aixeques i som
I
que aquell diumenge al
poguéssim obli
allò que et van
Que és només mirant
quan te n'a