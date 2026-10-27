La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Dar
DOmrerament, FAveure la gent m'està LA♭maj9fent una mandra que em SOLmmata.
Pot
DOmser soc jo, FAno dic que no, però sa LA♭maj9beu que a l'infern són els SOLmaltres.
Si
DOmno ho sabeu, FAés que segur que cre LA♭maj9meu i balleu entre SOLmflames.
Fa un
DOmdia clar, FAbaixo persianes, es LA♭maj9pero la nit que ja SOLmtarda.
I ve
MI♭iem per la finestra, com un SOLmquadre de Magritte,
una
DOm7pluja de persones amb pa LA♭maj9raigües i bombí.
Els sis
MI♭mòlegs adverteixen que el pit SOLmjor ha d'arribar.
L'edi
DOm7fici ja tremola. LA♭maj9Queda't al meu costat mentre tot s'enfonsa, tot s'enfonsa, tot s'en MI♭fonsa.
Entre
DOmtu i jo, hi FAha una esquerda en LA♭maj9forma de llamp que ens se SOLmpara.
Tot
DOmcau per dins: FAaquelles flors i els LA♭maj9peixos que vas rega SOLmlar-me.
És
DOmtan bonic! FAAra les vies del LA♭maj9tren són una obra abs SOLmtracta.
I
DOmquina pau! FAVeure les grues bol LA♭maj9cades enmig de la SOLmplaça.
I ve
MI♭iem per la finestra, com un SOLmquadre de Magritte,
una
DOm7pluja de persones amb pa LA♭maj9raigües i bombí.
Els sis
MI♭mòlegs adverteixen que el pit SOLmjor ha d'arribar.
L'edi
DOm7fici ja tremola. LA♭maj9Queda't al meu costat mentre tot s'enfonsa, tot s'enfonsa.
I ve
MI♭iem per la finestra, com un SOLmquadre de Magritte,
una
DOm7pluja de persones amb pa LA♭maj9raigües i bombí.
Els sis
MI♭mòlegs adverteixen que el pit SOLmjor ha d'arribar.
L'edi
DOm7fici ja tremola. LA♭maj9Queda't al meu costat mentre tot s'enfonsa, tot s'enfonsa, tot s'en MI♭fonsa.
Pot
Si
Fa un
I ve
una
Els sis
L'edi
Entre
Tot
És
I
I ve
una
Els sis
L'edi
I ve
una
Els sis
L'edi