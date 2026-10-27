Sismologia (Acords)

Darrerament, veure la gent m'està fent una mandra que em mata

Acords Acords
Sidonie

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

DarDOmrerament, FAveure la gent m'està LA♭maj9fent una mandra que em SOLmmata.
PotDOmser soc jo, FAno dic que no, però saLA♭maj9beu que a l'infern són els SOLmaltres.
Si DOmno ho sabeu, FAés que segur que creLA♭maj9meu i balleu entre SOLmflames.
Fa un DOmdia clar, FAbaixo persianes, esLA♭maj9pero la nit que ja SOLmtarda.

I veMI♭iem per la finestra, com un SOLmquadre de Magritte,
una DOm7pluja de persones amb paLA♭maj9raigües i bombí.
Els sisMI♭mòlegs adverteixen que el pitSOLmjor ha d'arribar.
L'ediDOm7fici ja tremola.
LA♭maj9Queda't al meu costat mentre tot s'enfonsa, tot s'enfonsa, tot s'enMI♭fonsa.

Entre DOmtu i jo, hi FAha una esquerda en LA♭maj9forma de llamp que ens seSOLmpara.
Tot DOmcau per dins: FAaquelles flors i els LA♭maj9peixos que vas regaSOLmlar-me.
És DOmtan bonic! FAAra les vies del LA♭maj9tren són una obra absSOLmtracta.
I DOmquina pau! FAVeure les grues bolLA♭maj9cades enmig de la SOLmplaça.

I veMI♭iem per la finestra, com un SOLmquadre de Magritte,
una DOm7pluja de persones amb paLA♭maj9raigües i bombí.
Els sisMI♭mòlegs adverteixen que el pitSOLmjor ha d'arribar.
L'ediDOm7fici ja tremola.
LA♭maj9Queda't al meu costat mentre tot s'enfonsa, tot s'enfonsa.
I veMI♭iem per la finestra, com un SOLmquadre de Magritte,
una DOm7pluja de persones amb paLA♭maj9raigües i bombí.
Els sisMI♭mòlegs adverteixen que el pitSOLmjor ha d'arribar.
L'ediDOm7fici ja tremola.
LA♭maj9Queda't al meu costat mentre tot s'enfonsa, tot s'enfonsa, tot s'enMI♭fonsa.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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