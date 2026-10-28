RE SOL LA
RESó qui só, que no só SOLio,
puix d'amor mudat me REsó.
Io crec cert que res no LAsia,
o, si só, só fantaREsia,
o algun home que soLAmia
que ve alcançar algun REdo.
REPuix d'amor mudat me só.
Só del tot transfiguSOLrat;
só aquell que era lliberREtat,
i ara d'amors catiLAvat
me veig molt fora raREó.
REPuix d'amor mudat me só.
Si só, puix que en lo món SOLvixc
i a mi mateix avorRErixc,
i segons que discerLAnixc,
veig la qui em dona passiREó,
REpuix d'amor mudat me só.
RESó qui só, que no só SOLio,
puix d'amor mudat me REsó.
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