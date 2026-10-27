REM’he mirat en SOLels REteus ulls
SOLper troLAbar el REmeu infant,
agafar-lo de SOLla REmà
SOLi fer LAcamí REsomniSOLant. RE
LA7Volarem REsobre teulades,
SImavui FA#7no ens MImfarà mal,
SOLperò LAdemà treREpitjaré a terra
SImcom SOLho LAmana LA7la gent REgran.
M’he mirat en SOL→REels teus ulls
SOLi m’han LAenlluREernat,
tot clareja, SOLalcem les REmans,
SOLl’inLAfant ha REdesperSOL→REtat.
LA7“Guaita el sol, REque ja és de dia”,
SImem diFA#7rà la MImgent gran.
SOLSi els LAteus ulls REdemà retrobo,
SImavui SOLno LAem faLA7ran REmal.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.